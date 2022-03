Poimo, votre moto gonflable électrique que vous pouvez transporter dans votre sac à dos

Poimo est une idée de mobilité qui sort complètement des sentiers battus. Fondamentalement, nous parlons d’une moto électrique qui est gonflée pour servir de moyen de transport, puis « dégonflée » pour l’emmener dans le sac à dos où nous voulons. Ce concept a été créé par un groupe de chercheurs de l’Université de Tokyo.

Une moto électrique pas chère, avec la capacité de transporter un adulte, et qui est née d’une idée conçue en 3D. Venez découvrir la pérennité de la légèreté de l’être !

Moto électrique gonflable que vous pouvez porter sur votre dos

Ce n’est pas un projet inconnu. En fait, nous en avons déjà parlé par le passé et nous suivons maintenant son évolution. Vous vous souvenez de Poimo ?

À mesure que la technologie progresse, le secteur de la mobilité dans les villes évolue. De plus en plus de prototypes innovants apparaissent, qui tentent de résoudre les besoins qu’un citoyen ordinaire peut avoir dans sa vie quotidienne. Désormais, polyvalence et électrification sont deux attributs qui répondent à ces besoins et la moto électrique Poimo est une solution ingénieuse.

Développée par un groupe de chercheurs de l’Université de Tokyo et Poimo, une startup japonaise, cette moto électrique peut être transportée dans un sac à dos. L’idée est d’être gonflé quand il faut l’utiliser et dégonflé pour le transporter dans un sac à dos.

Le nom vient de Portable and Inflatable MObility, selon son acronyme en anglais, et est un concept de moto électrique qui cherche à promouvoir l’utilisation de pièces faciles à remplacer.





Mobilité électrique complètement hors de la boîte

Cette proposition de mobilité radicale est une évolution d’un concept introduit pour la première fois en mai de l’année dernière qui a été affiné à l’aide de la conception 3D pour améliorer la posture du conducteur. Maintenant, il est entièrement fonctionnel et le plus impressionnant est que chacune de ses parties peut être gonflée, car lorsque le client reçoit l’équipement à la maison, tout est dégonflé.

Le vélo est composé de sept modules comprenant les roues, un moteur électrique et une batterie. Il est en plastique, il peut donc être entièrement personnalisé. Notamment la posture du conducteur qui, grâce à un logiciel, peut être développée par la marque afin d’être la plus ergonomique possible, permettant une parfaite adaptation à l’utilisateur qui la conduira.

Sans aucun doute, un autre atout est la portabilité. Entièrement gonflable, cette « scooter électrique Poimo » est portable et peut être transportée dans une valise ou un sac à dos, ce qui la rend particulièrement polyvalente et dynamique.

Un autre avantage de ses parties gonflables est qu’en cas de collision, il ne causerait pas de dommages sérieux aux piétons ou aux autres usagers de la route.

Avec le même système de fabrication, sans rien changer, Poimo offre la possibilité de construire des fauteuils roulants gonflables bon marché mais parfaitement utiles. Reste à savoir si ce concept de moto électrique gonflable passera à l’étape suivante de production et atteindra le stade de la commercialisation, ou s’il restera simplement un prototype innovant.

