Duolingo révèle qu’il a vu une augmentation de 485% du nombre de personnes étudiant l’ukrainien

Le monde a été, depuis le 24 février, étonnamment favorable à l’Ukraine et aux personnes qui ont été forcées de quitter le pays. Preuve en est, parmi de nombreux autres gestes, l’augmentation de 485% du nombre de personnes étudiant l’ukrainien dans l’application Duolingo.

Le nombre d’utilisateurs en Pologne a également enregistré une augmentation impressionnante.

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, plus de trois millions de personnes ont quitté le pays. Partout dans le monde, de nombreux pays sont disposés à accueillir des réfugiés. L’un des synonymes de la vague de solidarité suscitée par la guerre est l’augmentation de 485 % du nombre de personnes étudiant l’ukrainien sur l’application Duolingo, une plateforme d’apprentissage des langues.

Selon une déclaration publiée par le PDG et co-fondateur de Duolingo, Luis von Ahn, il y a 485 % de personnes en plus qui apprennent l’ukrainien via la plateforme. Bien que l’augmentation soit mondiale, l’accent est mis sur les États-Unis d’Amérique, la région qui abrite la majorité de ses utilisateurs.

En plus de cette augmentation impressionnante du nombre de personnes apprenant l’ukrainien, Duolingo a également enregistré une augmentation de 1 800 % du nombre d’utilisateurs en Pologne. Comme l’a révélé le PDG, il est possible que cela soit dû au fait que le pays accueille et accueille un nombre important de réfugiés.

Le PDG de Duolingo a révélé que la plateforme « fera don de tous les revenus publicitaires générés par les personnes qui étudient l’ukrainien » afin d’aider l’Ukraine. Les fonds seront envoyés à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, au Comité international de secours, entre autres, qui se consacrent au soutien des Ukrainiens.

De plus, Duolingo se tournera vers des partenaires pour proposer une version gratuite du plan Plus dédiée aux réfugiés et aux familles d’accueil.

La déclaration faite par le PDG de la plateforme se termine par des liens vers des dons au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et au Comité international de secours, ainsi que des informations sur les organisations qui offrent des services de traduction.

