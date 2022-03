AIR POP : La machine pour faire de délicieux pop-corn à la maison

Machine à pop-corn à Air Chaud, 1200 W Popcorn Maker Professionnelle Pour la Maison, Huile Non Nécessaire, Sans BPA

【Frais et sain】 Notre machine à pop-corn utilise de l'air chaud pour faire éclater rapidement et efficacement 16 tasses de pop-corn chaud et frais. Délicieusement faible en gras et entièrement naturel, sans sel ni arômes artificiels, vous pouvez parfumer le pop-corn avec votre goût préféré, comme le sucre. 【Fonctionnement très efficace】 La machine à pop-corn a une puissance élevée de 1200 W. Vous pouvez démarrer la machine directement sans préchauffage. La machine à pop-corn est équipée d'une turbine interne qui chauffe les grains rapidement et uniformément. Le délicieux pop-corn est prêt en 3 minutes. Pas besoin de verser le pop-corn automatiquement. Idéal pour une utilisation dans le cinéma à la maison, lors de fêtes et de réunions de pop-corn ne se déchire pas. 【Facile à nettoyer】 La machine à pop-corn à air chaud est dotée d'un couvercle supérieur amovible et d'une tasse à mesurer pratique, parfaite pour le stockage et le lavage. Essuyez simplement la machine à pop-corn air popper avec un chiffon humide et essuyez-la. 【Portable et léger】La petite conception garantit que cette machine à pop-corn n'occupera pas une grande partie de l'espace de votre cuisine et est facile à ranger lorsqu'elle n'est pas utilisée. vous pouvez faire du pop-corn sain et savoureux en quelques minutes pour les enfants, la famille et les amis à tout moment. 【Assurance qualité】Nous sommes un fabricant professionnel de machines à pop-corn. Chaque processus est strictement contrôlé et la qualité est garantie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous servirons de tout le cœur. Nous résoudrons votre problème dans les 24 heures.