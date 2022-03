Revue du roi des combattants XV (Playstation 5)

L’une des séries de jeux de combat les plus anciennes et les plus réussies, The King of Fighters est de retour avec ce The King of Fighters XV.

Après quelques années d’attente, les fans peuvent enfin reprendre le combat, aux côtés de combattants comme Athena Asamyia, Terry Bogard, Ryo Sakazaki, Joe Higashi et bien d’autres.

Nous sommes déjà entrés dans le combat !

The King of Fighters est une série qui existe depuis longtemps. Il vient du siècle dernier, à une époque où, avec Street Fighter, il dominait les arcades.

Ce sont deux poids lourds du jeu de combat qui, pour une raison ou une autre, ont emprunté des chemins différents mais qui ont tous deux continué à être en bonne santé et à avoir eu de bonnes séances de coups de poing depuis.

The King of Fighters XV propose un mode Histoire qui s’avère quelque peu immémorial, cependant, il a le don de présenter un peu de narration à travers plusieurs cinématiques, révélant un peu de l’histoire la plus récente de The King of Fighters.

Après la destruction de The King of Fighters Tournament par Verse, le temps a passé et enfin le tournoi s’apprête à revenir et les combattants sont prêts, avec les anciennes rivalités bien éclairées. Cependant, une « autre » force qui s’agite dans l’ombre émerge et menace à nouveau son existence. Les joueurs devront créer leur équipe et se battre pour découvrir ce qui se passe.

Combattants pour tous les combats

Le King of Fighters XV propose un large éventail de combattants prêts au combat. Il y en a 39, répartis en 13 équipes (qui se perdent un peu au milieu du gameplay). Ici vous pouvez voir un peu plus l’histoire de chaque équipe.

Parmi cette immense liste de combattants (qui recevront des renforts via de futurs DLC), on retrouve quelques vieilles connaissances de la série, comme Athena Asamyia, Terry Bogard, Ryo Sakazaki ou encore Joe Higashi (et leurs coups et attaques) mais aussi quelques nouveaux noms qui entrent dans le combat de The King of Fighters XV plein de style, comme par exemple K’, ou Dolores.

Qu’il soit nouveau ou ancien dans la série, chaque combattant a son propre style unique, avec ses propres faiblesses et forces, ainsi que ses attaques de signature. The King of Fighters XV propose un mode de jeu, appelé Missions, qui, sous forme d’objectifs à accomplir, finit par aider les joueurs à mieux connaître certaines des attaques de chaque combattant.

Croyez qu’il vaut la peine de connaître chaque combattant et ses types de mouvements, en fonction de ses styles de combat. Et, en plus du mode Entraînement existant dans le jeu, ce mode Missions est très utile pour maîtriser les attaques spéciales.

King of Fighters XV base le gameplay sur la plupart des combats, dans une dynamique d’équipe de 3 éléments, il est donc important de connaître au moins chaque combattant ainsi que ses faiblesses et ses forces. Facteur différenciant par rapport à une partie de la compétition, le jeu ne permet pas la possibilité de changer de combattant au cours d’un combat. Chaque combattant quitte l’arène, soit triomphant, soit tombé au combat.

Et cet aspect finit donc par présenter une dose respectable de stratégie à chaque combat, notamment puisqu’on peut choisir l’ordre dans lequel nos 3 combattants entrent en scène. Par conséquent, le choix de cet ordre est important. Cependant, lorsque nous ne connaissons pas l’ordre des adversaires, cela peut finir par être infructueux.

Un dernier mot encore sur la question de la diversité des combattants et pour démystifier tous ceux qui pourraient penser qu’avec autant de combattants il y a un risque que certains soient des clones des autres. Eh bien, dans la plupart des cas, on estime que chaque combattant est unique et a à la fois son propre style et ses propres attaques, qui se distinguent parfaitement.

gameplay fluide

Le gameplay de King of Fighters XV est extrêmement fluide et constant. Hors ligne comme en ligne, ce qui se passe à l’écran est une reproduction fidèle de ce qui se passe sur notre DualSense.

Il existe plusieurs tutoriels qui nous aident à combattre dans The King of Fighters XV, ce qui aide beaucoup, notamment pour les nouveaux joueurs de la série ou tous ceux qui ont déjà perdu cette mémoire physique des combats.

Des attaques simples aux plus fortes, en passant par la barre MAX et ses MAX Special Attacks jusqu’au super puissant Climax Super Special (parfaitement incroyable et très amusant à appliquer), les tutoriels couvrent à peu près tout. L’équipe SNK s’est assurée que les joueurs ne manquaient de rien avant d’entrer en combat.

Il y a même un mode Missions, qui n’est qu’un autre mode d’aide, dans lequel, sous couvert de remplir des missions, les joueurs découvrent et finissent par entraîner des mouvements spéciaux et des attaques pour chaque combattant.

Il existe de nombreux combos et attaques respectives pour chaque combattant. Les plus simples peuvent par exemple appuyer à plusieurs reprises sur le bouton d’attaque légère 3 fois, ce qui fait que la quatrième pression lance une attaque plus forte. Cependant, ce sont les combos les plus simples, il y en a beaucoup d’autres qui plongent dans la complexité et impliquent les boutons, le joystick gauche et les barres MAX. Pour les plus puristes, il s’agit d’un formidable challenge, contrôler et dominer les attaques et combos de chaque combattant.

L’une des nouveautés les plus populaires de The King of Fighters XV était l’introduction d’un nouveau mécanisme, appelé Shatter Strike. En pratique, c’est une autre forme d’attaque/contre-attaque, étant une nouvelle manœuvre qui permet une contre-attaque immédiate et rapide, si elle est utilisée au bon moment. En utilisant le stick analogique gauche (demi-cercle) et en appuyant sur le bouton d’attaque lourde, nous pouvons lancer de puissantes contre-attaques qui nous permettent de sortir d’une situation difficile.

Cependant, et étant caractéristique des jeux de combat en général, étant donné qu’il existe de nombreux combos et attaques, le jeu peut provoquer par inadvertance un écrasement de bouton. Dans le feu du combat, il est facile de se retrouver, dans un moment plus chaud, à appuyer frénétiquement sur les boutons d’attaque.

Quoi qu’il en soit, ce que l’on remarque en jouant à The King of Fighters XV, c’est que le jeu est très axé sur l’attaque (et la contre-attaque), au détriment de la défense. Bien que savoir défendre soit important à certains moments, chaque combattant finit par avoir plusieurs moyens de briser la défense adverse, ce qui peut être dramatique quand on mise sur une bonne défense. Ici, la meilleure défense est l’attaque et c’est pourquoi il est extrêmement important, comme je l’ai mentionné plus haut, de connaître chaque combattant.

Bien sûr, il existe des options défensives comme Guard Cancels, par exemple, ou rouler en avant ou en arrière, mais une succession de combos lancés sur notre combattant (si nous ne pouvons pas interrompre avec succès) peut être dévastatrice.

Je ne pouvais pas manquer de mentionner que les commandes sont assez réactives et, à la fois en mode hors ligne et en ligne, il n’y a pas de pause visible lors du passage du contrôleur à l’écran.

Je pense cependant qu’une occasion a été perdue, en ce qui concerne les scénarios où se déroulent les combats. Puisqu’ils sont assez divers et sont assez bien remplis de contenu, SNK pourrait, comme d’autres jeux de combat, mettre les scénarios comme partie intégrante des combats eux-mêmes.

Différentes manières de se battre

En plus du mode histoire et des missions, que j’ai mentionnés ci-dessus, le jeu propose les modes PvP compétitifs traditionnels auxquels vous vous attendez.

D’une part, nous avons un mode Versus, où deux joueurs peuvent s’affronter (ou le joueur contre le jeu), dans des combats 3v3 ou 1v1, entièrement personnalisables.

En revanche, les modes Online, qui seront à terme le plat principal du jeu, sont basés sans Casual Matchs et sans Classé Matches.

Les matchs occasionnels en ligne seront peut-être plus orientés vers les joueurs les plus inexpérimentés, tandis que les matchs classés seront pour les joueurs les plus compétitifs, il est donc conseillé d’entrer dans ces combats avec beaucoup d’entraînement entre les doigts.

D’après mon expérience avec The King of Fighters XV, les combats en ligne sont pratiquement sans faille, tant au niveau de la connexion aux autres joueurs que, surtout, dans la faible latence qu’ils affichent pendant les combats. Comme il y a une utilisation intensive des boutons et des sticks analogiques pour les différentes attaques spéciales, des problèmes de décalage d’entrée ou similaires pourraient survenir. Cependant, il n’y a pas de problèmes majeurs, ni dans les jeux hors ligne, ni (et surtout) dans les combats en ligne.

L’impact du graphisme

Graphiquement, le jeu est assez bon, avec beaucoup de couleurs et peuplé de nombreux détails. Les scénarios qui servent de toile de fond aux combats sont animés et véhiculent une certaine vivacité, mais ils pourraient être encore plus complets. Cependant, on a le sentiment qu’il manque quelque chose à chacun d’eux. Quelque chose qui les rend plus interactifs avec les joueurs et le combat.

De leur côté, les personnages sont très bons en termes d’esthétique et de mouvements. Je n’ai pas eu le plaisir de jouer aux dernières versions de The King of Fighters mais je n’ai pas peur de dire que dans The King of Fighters XV, chaque combattant a un niveau de détail franchement bon et j’ai vraiment apprécié le temps de combat que j’ai eu avec chacun d’eux.

Et pas seulement en termes d’esthétique, bien sûr, mais aussi en termes d’attaques et de mouvements. Comme je l’ai mentionné plus haut, il n’y a pas de ruptures majeures dans la fluidité du jeu, ce qui est important pour que la fluidité graphique des combats puisse également être vérifiée et qui, à son tour, se traduit par des mouvements franchement fluides des combattants et avec beaucoup de détails. .

Les effets spéciaux des combos et des attaques plus élaborées sont pour la plupart brutaux, mais malheureusement, il y en a quelques-uns qui perdent grâce et lien, au milieu de tant de lumière, de couleurs et d’effets que l’équipe SNK leur a fournis.