Google Docs vous permettra de créer des brouillons d’e-mails pour Gmail

Les services Google fonctionnent avec une grande collaboration entre eux, mais il y a des domaines où il y a encore beaucoup de place à l’amélioration. La collaboration entre Gmail et Google Docs reçoit des nouvelles très importantes.

Grâce à Google Docs, vous pourrez créer des brouillons d’e-mails pour Gmail. Regarde comment.

Google Docs a une forte composante en matière d’édition de texte et de partage avec d’autres. En même temps, il est possible de prendre un document et de le modifier, le commenter, le mettre en forme… parmi toutes les fonctionnalités associées.

L’intégration avec d’autres services Google est évidente, celle-ci étant l’une des plus importantes intégrées à Google Workspace.

Il y a maintenant une nouvelle mise à jour sur le chemin qui fournira aux utilisateurs une fonctionnalité qui facilitera beaucoup la collaboration entre Docs et Gmail.

Plus précisément, les utilisateurs pourront créer des brouillons d’e-mails dans Docs. Cette fonctionnalité peut être utile, par exemple, pour envoyer des e-mails qui doivent être examinés ou approuvés. Ainsi, avec le partage de documents, l’e-mail peut être créé ensemble et/ou révisé, puis vous devez cliquer sur une icône Gmail pour y modifier instantanément le texte. En plus du brouillon du corps de l’email, il est possible de définir le sujet, le destinataire et les contacts en CC et BCC.

Fonctionnement de Gmail Drafting dans Google Docs

Pour créer un brouillon dans Google Docs d’un e-mail, l’utilisateur peut mettre un @ suivi du mot Email dans le document. Dans la liste des raccourcis rapides, vous trouverez le brouillon d’e-mail. Une autre option consiste à suivre le chemin Insertion > Blocs de construction > Brouillon d’e-mail.

Peu de temps après, un modèle apparaît qui comprend les principaux éléments de création du brouillon d’e-mail, à savoir l’objet, le destinataire, les contacts en CC et BCC et le corps de l’e-mail.

Une fois l’e-mail créé, il suffit de cliquer sur l’icône Gmail à côté du destinataire. Cela fera apparaître une fenêtre Gmail, avec la disposition connue et toutes les fonctionnalités Gmail associées.

Comme on peut le lire dans les informations officiellement partagées sur le blog Google Workspace, cette fonctionnalité a commencé à être distribuée hier, progressivement, à certains utilisateurs. Il commencera à toucher le grand public à partir du 22 mars.