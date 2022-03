Quand une Tesla en pilote automatique tue quelqu’un, qui est responsable ?

Le sujet est très intéressant, car nous entrons dans une nouvelle ère en ce qui concerne le concept de pilote. Il y a une discussion importante autour de la responsabilité du conducteur lors de l’activation du pilote automatique dans sa voiture.

S’il y a un accident et que le système est actif, qui sera responsable ?

L’article qui a accordé une attention particulière au sujet a examiné une analyse de l’expert juridique de la NYU, Mark Geistfeld, qui a examiné la première accusation pénale d’un conducteur utilisant un système d’assistance à la conduite et le précédent juridique qu’il crée.

L’affaire s’est produite fin 2019, la voiture de Kevin George Aziz Riad, 27 ans, a quitté une autoroute californienne, a brûlé un feu rouge et s’est écrasée dans une autre voiture, tuant les deux personnes. La voiture de Riyad, une Tesla Model S, était en pilote automatique.

Riyad a été inculpé de deux chefs d’homicide involontaire pour conduite dangereuse et d’un accident de voiture mortel impliquant un système d’assistance au conducteur. Il s’agit également de la première accusation criminelle d’accident impliquant la fonction de pilote automatique d’une Tesla.

Nous vous rappelons qu’il existe, rien qu’aux États-Unis, plus de 750 000 voitures Tesla. La famille des victimes de l’accident intente des poursuites civiles contre Riyad et la société d’Elon Musk.

Si l’on regarde le site Web de l’entreprise, la marque prend soin de faire la distinction entre sa fonction de pilote automatique et une voiture sans conducteur, comparant son système Autopilot à la technologie que les pilotes d’avion utilisent lorsque les conditions sont claires.

Le pilote automatique, le pilote automatique amélioré et la capacité de conduite entièrement autonome sont destinés à être utilisés par un conducteur pleinement conscient, les mains sur le volant et prêt à prendre le contrôle à tout moment. Bien que ces fonctionnalités aient été conçues pour devenir plus performantes au fil du temps, les fonctionnalités actuellement activées ne rendent pas le véhicule autonome.

Tesla fait valoir que ses différents systèmes sont un travail en cours, des technologies qui se spécialisent, se perfectionnent :

Tesla Autopilot soulage les conducteurs des aspects les plus fastidieux et potentiellement dangereux des déplacements sur route. Nous construisons le pilote automatique pour vous donner plus de confiance au volant, augmenter votre sécurité sur la route et rendre la conduite sur l’autoroute plus agréable.

Alors que les voitures véritablement sans conducteur sont encore dans quelques années, Tesla Autopilot fonctionne comme les systèmes que les pilotes de ligne utilisent lorsque les conditions sont claires. Le conducteur reste responsable et ultimement maître de la voiture. De plus, vous avez toujours un accès intuitif aux informations que votre voiture utilise pour informer vos actions.