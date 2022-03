Arrêté à la douane parce qu’il boitait : l’homme cachait 160 puces et 16 smartphones

Sa démarche peu naturelle et non coordonnée a attiré l’attention des agents de sécurité, qui l’ont bloqué alors qu’il avait croisé le chemin utilisé pour ceux qui n’ont rien à déclarer.

Le 9 mars, à 1h du matin, un dénommé Zeng a été arrêté à la douane du port de Gongbei, dans la ville de Zhuhai, en Chine. Sa démarche peu naturelle et non coordonnée a attiré l’attention des agents de sécurité, qui l’ont bloqué alors qu’il avait croisé le chemin utilisé pour ceux qui n’ont rien à déclarer. Cependant, l’inspection ultérieure par les autorités a révélé 160 puces et 16 smartphones pliables que Zeng a attachés sur son corps – en détail sur l’abdomen, la taille et les mollets – à l’aide de lacets. Il les aurait introduits clandestinement dans le pays pour une vente qui leur aurait assuré des dizaines de milliers de dollars.

Grâce aux photos publiées sur Weibo, l’un des réseaux sociaux chinois les plus populaires, il est possible de savoir précisément quel genre de produits Zeng transportait illégalement sur son corps. On parle de 160 processeurs Intel de 11ème et 12ème génération, notamment Intel Core i5-12600KF. Les jetons à eux seuls auraient rapporté à Zeng environ 52 000 $. Quant aux smartphones, il n’y a toujours pas de certitude absolue, mais compte tenu de leur nature pliable, il est probable qu’il s’agissait de Samsung Galaxy Z Flip3, dont le prix varie de 850 à 1 499 euros, selon le modèle.

Pour le moment, les 160 puces et 16 smartphones sont sous saisie, alors que l’homme a été traité conformément à la législation en vigueur. Le cas de Zeng n’est pas le seul cas de produits technologiques arrêtés à la douane. Il y a à peine deux jours, les autorités douanières chinoises ont saisi 5 840 cartes vidéo de marque XFX directement de Shenzen à Hong Kong, d’une valeur totale de 3 millions de dollars. Bien plus que la valeur déclarée. Les cartes vidéo ont été détectées par les autorités douanières en raison d’un étiquetage incorrect sur l’emballage.

La Chine fait actuellement face à un nouveau verrouillage en raison de nouvelles épidémies de COVID-19. Le gouvernement a donc bloqué toutes les activités non essentielles jusqu’au 20 mars, y compris la production d’appareils et de produits technologiques. Des fournisseurs étrangers, comme Foxconn qui travaille pour Apple, Samsung, Huawei, ont également suspendu leurs services en Chine jusqu’à une date ultérieure. Cela expliquerait les tentatives d’introduire illégalement des produits actuellement difficiles à trouver dans le pays.