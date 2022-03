Découvrez le SUV Mercedes-Benz 2023 EQS et son Hyperscreen de 56 pouces

En bref : vous souvenez-vous du remplacement du tableau de bord MBUX Hyperscreen de 56 pouces que Mercedes-Benz a présenté au CES de l’année dernière ? Le constructeur automobile vient de révéler des photos intérieures du SUV EQS 2023, qui donne aux acheteurs la possibilité de ce panneau massif, et il a l’air assez spectaculaire.

L’hyperécran MBUX qui a été lancé dans la berline EQS sera un supplément optionnel dans le SUV électrique, qui devrait faire ses débuts le 19 avril. Il couvre pratiquement tout le tableau de bord avant et comprend le groupe d’instruments, l’infodivertissement et l’affichage des passagers dans la conception.

L’écran pourrait être particulièrement bien accueilli par les personnes assises sur le siège passager, qui disposent de leur propre écran OLED de 12,3 pouces et d’une zone de contrôle qui leur permet de regarder du contenu en streaming ou la télévision pendant que le véhicule est en mouvement.

Cela peut sembler dangereux pour les conducteurs facilement distraits, mais le SUV a une astuce astucieuse pour empêcher les yeux errants : si la caméra intérieure détecte un conducteur regardant l’écran du passager avant, elle assombrit automatiquement l’écran.

L’hyperécran MBUX est soutenu par un processeur à huit cœurs et 24 Go de RAM, et le revêtement de l’écran contient du silicate d’aluminium résistant aux rayures pour plus de durabilité et de longévité. Il y a également une douzaine d’actionneurs derrière l’écran fournissant un retour haptique en cas de besoin, la prise en charge de sept profils de passager avant individuels et des suggestions personnalisées alimentées par l’IA en fonction des changements dans l’environnement et du comportement de l’utilisateur.

Quant au reste de l’intérieur du VUS EQS 2023, il est doté de cuir et de bois pour créer ce que Mercedes-Benz décrit comme une ambiance « lounge » et un système de filtration de l’air avec un filtre HEPA pour éliminer les particules fines, le pollen et d’autres contaminants. . Le véhicule est également livré avec des sièges de troisième rangée en option et une deuxième rangée à réglage électrique, pouvant accueillir jusqu’à sept passagers.