Mark Zuckerberg confirme que les NFT arrivent sur Instagram

Le monde numérique, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est très différent de celui que nous connaissions il y a quelques années à peine. De nouvelles technologies émergent, de nouvelles formes de communication, de nouvelles formes de paiement, de nouvelles dynamiques, et tant d’autres changements finissent par nous offrir une dynamique différente de ce que nous connaissions jusqu’à très récemment.

Un exemple de ces nouveautés sont les NFT, dont nous avons beaucoup parlé ces derniers temps. Et maintenant, Mark Zuckerberg, PDG de Meta (anciennement Facebook), a confirmé que les NFT arrivent également sur Instagram.

Zuckerberg veut des NFT sur Instagram

Pour ceux qui ne le savent pas encore, NFT signifie « Non-fungible Token » (« ou jeton non fongible en portugais ») et c’est une sorte de certificat numérique, établi via la blockchain. Il définit l’originalité et l’exclusivité des biens numériques et, en tant que tel, c’est un format qui confère à son détenteur la propriété numérique de l’image.

Cependant, comme pour les autres technologies, il y a aussi ceux qui aiment et ceux qui détestent les NFT. Cependant, la vérité est que cette technologie est de plus en plus insérée dans divers secteurs, même parmi les plus importants et les plus populaires.

À cet égard, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a confirmé lors de l’événement SXSW que les produits numériques arriveront également bientôt sur Instagram. Pour l’instant, l’exécutif n’a pas fourni plus de détails, mais a suggéré que les gens pourraient afficher leurs NFT existants et potentiellement en créer de nouveaux.

Je ne suis pas prêt aujourd’hui à annoncer exactement ce qu’il en sera. Mais dans les mois à venir, il y aura la possibilité d’apporter certains de vos NFT, espérons qu’avec le temps, il sera possible d’inventer des choses dans cet environnement.

dit Zuckerberg.

Mark est également d’avis que les NFT pourraient un jour jouer un rôle dans l’éventuel métaverse de l’entreprise, affirmant que « la tenue que porte votre avatar dans le métaverse, peut essentiellement être inventée comme un NFT et peut l’emmener à différents endroits”. Néanmoins « il existe une variété de techniques qui doivent être élaborées avant que cela ne se produise réellement”.

Êtes-vous d’accord avec l’arrivée des NFT sur Instagram ?