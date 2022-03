AMD Ryzen 7 5800X3D : le processeur de jeu le plus rapide au monde arrive le 20 avril

Même avec la rareté des puces qui est encore très présente aujourd’hui, et avec la guerre de la Russie contre l’Ukraine qui insiste pour ne jamais finir, les fabricants restent concentrés sur la mise sur le marché du meilleur matériel, que ce soit en termes de traitement, que ce soit au niveau graphique.

En tant que tel, le Ryzen 7 5800X3D, qui, selon AMD, est le processeur de jeu le plus avancé au monde, arrivera le 20 avril de cette année, pour un prix recommandé de 449 $.

En ce qui concerne l’industrie des processeurs, Intel et AMD se font concurrence depuis des années. Cependant, la société de Pat Gelsinger est un peu en sommeil ces derniers temps, ce qui a permis à la marque Ryzen et Radeon de se développer en toute sécurité dans le domaine du matériel.

Et tandis qu’Intel semble s’être réveillé d’un profond sommeil, AMD est déjà bien parti et ses nouveaux produits en sont la preuve.

AMD Ryzen 7 5800X3D arrive le 20 avril

C’est lors du CES 2022 qu’AMD a annoncé son nouveau processeur Ryzen 7 5800X3D. Et c’est ce mardi (15) que la marque de Lisa Su a révélé la confirmation de la date de lancement officielle, ainsi que le prix de ce qu’elle désigne comme le processeur de jeu le plus avancé et le plus rapide au monde.

Selon la société de puces, son nouveau processeur sera disponible à l’achat à partir du 20 avril, avec un prix à partir de 449 $.

Le processeur Ryzen 7 5800X3D possède 8 cœurs, 16 threads et une compatibilité avec le socket AM4 d’AMD. Cet appareil lancera la technologie V-Cache d’empilement 3D de la marque, permettant à AMD d’augmenter le cache L3 de 32 Mo à 96 Mo. L’augmentation du cache pourrait aider à augmenter les performances globales d’environ 15 % par rapport au Ryzen 5900X.

En plus de ce processeur puissant, AMD lancera également de nouveaux processeurs de bureau, avec l’architecture Zen 2 et Zen 3. Les modèles Ryzen 5 et Ryzen 3 seront disponibles à l’achat à partir du 4 avril.

Vous pouvez en savoir plus sur Ryzen 7 5800X3D sur le site officiel d’AMD.