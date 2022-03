Kaspersky Lab affirme que l’avertissement allemand d’arrêter d’utiliser son logiciel est politiquement motivé

Dans le contexte : le géant de l’antivirus Kaspersky Lab a répondu à un avertissement lancé par le gouvernement allemand informant les utilisateurs de son logiciel qu’ils pourraient être vulnérables aux cyberattaques ou à l’espionnage. La société basée à Moscou a déclaré que l’avis était basé sur des motivations politiques et non sur des évaluations techniques.

L’Office fédéral allemand de la sécurité de l’information (BSI) a émis l’avertissement suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. « Un constructeur informatique russe peut mener lui-même des opérations offensives, être contraint contre son gré d’attaquer des systèmes cibles, ou être espionné en tant que victime d’une cyberopération à son insu ou en tant qu’outil d’attaques contre ses propres clients », écrit le BBC, qui a traduit le message.

Le BSI recommande de remplacer les produits antivirus Kaspersky par des alternatives.

Comme il l’a fait à plusieurs reprises dans le passé, Kaspersky Lab, qui affirme avoir déplacé son infrastructure de traitement de données en Suisse en 2018, a nié avoir des liens avec le gouvernement russe ou pouvoir être contraint par lui. « Nous pensons que cette décision n’est pas basée sur une évaluation technique des produits Kaspersky – que nous avons continuellement défendue auprès du BSI et dans toute l’Europe – mais qu’elle est plutôt prise pour des raisons politiques », a déclaré la société.

« La sécurité et l’intégrité de nos services de données et de nos pratiques d’ingénierie ont été confirmées par des évaluations indépendantes de tiers […] Nous croyons que le dialogue pacifique est le seul instrument possible pour résoudre les conflits. La guerre n’est bonne pour personne. »

Nous saluons le début des négociations pour résoudre la situation actuelle en Ukraine et espérons qu’elles déboucheront sur une cessation des hostilités et un compromis. Nous croyons que le dialogue pacifique est le seul instrument possible pour résoudre les conflits. La guerre n’est bonne pour personne. – Eugène Kaspersky (@e_kaspersky) 1 mars 2022

Le co-fondateur de Kaspersky, Yevgeny (Eugene) Kaspersky, travaillait auparavant pour l’armée russe et a fait ses études dans un collège technique parrainé par le KGB, ce qui fait soupçonner que son entreprise pourrait avoir des liens étroits avec le gouvernement du pays.

En 2017, Kaspersky Lab faisait face à des réclamations concernant une éventuelle compromission de son code source par Moscou. Le président Trump a interdit l’utilisation de ses produits antivirus sur les machines du gouvernement fédéral la même année, ce pour quoi Kaspersky Lab a intenté une action en justice. Il y a également eu des allégations selon lesquelles des pirates travaillant pour le compte du gouvernement russe ont volé des détails secrets sur les capacités cybernétiques offensives et défensives de la NSA en exploitant le logiciel antivirus Kaspersky.