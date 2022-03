Fiido Beast : la nouvelle génération de trottinettes électriques tout-terrain arrive

Fiido, qui se démarque sur le marché par ses vélos électriques, a présenté il y a quelques jours son premier scooter électrique, le Beast. C’est un e-scooter haute performance pour le tout-terrain et la piste de course.

Dans un marché aussi concurrentiel, où se démarque ce scooter ?

Fiido Beast, une nouvelle trottinette électrique tout-terrain

Le Fiido Beast est un nouveau scooter qui combine de manière innovante le scooter électrique et le kart. En fait, il a un design innovant destiné à s’adapter à tous les terrains, idéal non seulement pour les déplacements quotidiens, mais aussi pour les loisirs sur des terrains difficiles ou même sur des pistes de course.

D’un point de vue kart, l’utilisateur aura à sa disposition un siège qui donnera alors à ce scooter cette polyvalence.

En plus de la conception à double usage, Beast intègre une technologie très intéressante.

La batterie est de grande capacité avec 48V 1536Wh, une configuration supérieure à ce qui est intégré dans la plupart des scooters aujourd’hui. L’autonomie peut varier entre 70 et 90 km, selon le mode de conduite choisi.

Il intègre un double moteur haute vitesse de 1300 W (puissance nominale : F500W, R800W) pour affronter facilement une pente jusqu’à 40 %, et les pneus tout-terrain de 11 pouces peuvent offrir une meilleure adhérence et durabilité.

La vitesse maximale peut atteindre 48 km/h, il dispose d’un double système de suspension et d’un double système de freinage hydraulique.

Sa structure a été conçue pour tout type de personne, même les plus grandes, avec un guidon large et réglable. Il dispose d’un éclairage avant et arrière pour plus de sécurité, la batterie est amovible et étanche, et toute la structure est en alliage de magnésium, pesant 36,5 kg.

E-Scooter tout-terrain sur Indiegogo

Le Fiido Beast arrivera sur le marché à un prix élevé, environ 2400 $, cependant, il est en précommande sur la plateforme Indiegogo pour un prix d’avance beaucoup plus attractif de 1599 $.

Selon Fiido, le deuxième scooter électrique, B2, est également en phase finale de test. Bien que les spécifications, le prix et le nom soient encore inconnus, sur la base de son croquis de conception, il s’agira d’un scooter électrique urbain léger, doté d’un design futuriste et d’une fonction intelligente.

