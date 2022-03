Google Domains est enfin disponible dans plus de 26 pays après sept ans

Google Domains a attendu très longtemps pour être disponible pour tout le monde dans le monde. Même Gmail n’a pas dû attendre aussi longtemps avant de sortir de la version bêta. Mardi, Google a annoncé la sortie de la version bêta de Google Domains. Le service complet de domaines est désormais disponible dans plus de 26 pays.

Google a mis plus de sept ans avant de rendre public mardi les domaines de Google. Cette longue période suggère que l’entreprise a consacré suffisamment de temps et de ressources pour mettre à niveau les fonctionnalités. Pour qu’il puisse répondre aux exigences modernes et classiques des clients. Les gens de plus de 26 pays peuvent acheter les domaines de leur choix et de leurs besoins.

Remise de 20%

La société se vante également d’avoir plus de 300 terminaisons de domaine différentes. Sur leur site officiel, vous verriez un code promo DOMAINS20. L’utilisation de ce code promo vous donnerait une remise de 20% sur le prix officiel. Cette remise saine inciterait les clients à venir pour les domaines Google.

De plus, la société se vante également de fournir un service premium et un support client 24h/24. La société affirme que les clients auraient accès au « DNS haute performance » que Google utilise pour lui-même. Ainsi, assurer un service premium de haute qualité.

Le responsable produit de Google Domains a déclaré dans un article de blog officiel que les nouveaux clients et les anciens clients peuvent bénéficier d’une remise de 20 %.

En outre, des millions d’utilisateurs de Google Domains bénéficient d’un service haut de gamme, personnalisé et sophistiqué. En 2015, les domaines Google ont décollé avec l’espoir de s’imposer dans le monde.

Cependant, il a fallu sept ans à Google pour lancer le service Domains dans plus de 26 pays. Après le lancement, le service n’était disponible qu’en version bêta aux États-Unis. Suite aux commentaires des clients et compte tenu des innovations modernes, Google Domains est enfin public dans plus de 26 pays.

Qu’est-ce que Google Domains ?

Quelle est la fonction de Google Domains ? Pour faire simple, Google Domains est un registraire de noms de domaine. Google exploite Google Domains. Il offre plusieurs services tels que l’hébergement DNS, l’enregistrement de domaine, le DNS dynamique, le transfert d’e-mails, le transfert de domaine et le développement de sites Web. De plus, les clients bénéficient également d’une prise en charge de l’intégration native pour Google Workspace et Google Cloud DNS.

Cependant, avoir Google Domains ne signifie pas que vous n’avez pas besoin de créer le site Web. Google fournit des services premium à ses partenaires, notamment Weebly, Bluehost, Shopify, Wix et Squarespace. Les domaines Google ont été lancés pour la première fois en juin 2014. Il est resté dans le statut bêta sur invitation uniquement pendant un certain temps avant d’ouvrir la version bêta en 2015 aux États-Unis. Maintenant, après sept longues années, il est disponible dans plus de 26 pays avec plus de 300 extensions de domaine.