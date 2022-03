Qualar : Découvrez La Qualité De La Ra Dans Votre Région

Le ciel est étrange et, comme nous l’avons récemment informé, il existe une situation de mauvaise qualité de l’air sur le Continent, avec une plus grande expression dans les régions du Nord et du Centre.

Au Portugal, il existe un service qui surveille la qualité de l’air. Ces informations peuvent être consultées par l’Agence portugaise de l’environnement (QualAR – Qualité de l’AR (apambiente.pt)) ou l’application QualAr.

La pollution de l’air est causée par un mélange de substances chimiques, rejetées dans l’air ou résultant de réactions chimiques, qui altèrent ce que serait la constitution naturelle de l’atmosphère.

Ces substances polluantes peuvent avoir un impact plus ou moins important sur la qualité de l’air, selon leur composition chimique, leur concentration dans la masse d’air considérée et les conditions météorologiques. Ainsi, par exemple, des vents forts ou de la pluie peuvent disperser des polluants, tandis que la présence de la lumière du soleil peut accentuer leurs effets négatifs.

Cette situation visible au Portugal est due à l’intrusion d’une masse d’air provenant des déserts d’Afrique du Nord, qui transporte des poussières en suspension et traverse le Portugal continental, augmentant les concentrations de particules inhalables naturellement présentes dans l’air.

QualAR – Qualité de l’air dans votre région

En accédant au portail QualAr, il est possible de connaître immédiatement la qualité de l’air dans une zone donnée. L’utilisateur peut également voir un historique quotidien, mensuel et annuel par zone. Vous pouvez choisir la station et le type de station ainsi que le type de zone.

L’évaluation de la qualité de l’air, dans les zones et les agglomérations du pays, est réalisée à l’aide de réseaux de mesure de la qualité de l’air, constitués de stations de surveillance de la qualité de l’air (EMQAr), gérés par les commissions de coordination et de développement régional (CCDR) de la région où ils sont situés et par les Directions Régionales de l’Environnement des Açores et de Madère (DRA).

Les données mesurées en continu dans les différentes stations sont transmises, en temps quasi réel, aux concentrateurs régionaux et de ceux-ci au système d’information central basé sur la base de données QualAr, basé à l’Agence portugaise de l’environnement (APA, IP) et ensuite mis à disposition au public via son portail. Des applications mobiles sont disponibles ici.

