Arm Envisage De Licencier 15% De Ses Employés

Nous avons récemment annoncé que Nvidia achèterait ARM pour 40 milliards de dollars. Cependant, l’accord a fait l’objet de nombreuses controverses et inquiétudes, et le fabricant de cartes graphiques GeForce a fini par renoncer à l’achat du géant des puces SoftBank.

Et la situation d’ARM ne semble pas célèbre, puisque selon les dernières informations, l’entreprise envisage de licencier environ 15% de ses employés.

La vie de pratiquement toutes les entreprises du monde n’a pas été facile ces dernières années. En plus de la pandémie de COVID-19, qui a imposé une gestion totalement différente dans nombre d’entre eux, nous avons maintenant la guerre de la Russie avec l’Ukraine, qui affecte également fortement plusieurs secteurs. Et même les géants technologiques n’échappent pas aux conséquences de ces situations et d’autres et, à ce titre, ils doivent savoir comment faire face à la crise de la meilleure façon possible.

ARM pourrait licencier 15% de ses travailleurs

Selon les informations fournies par la BBC, Arm Holding (ARM) a annoncé qu’elle étudiait actuellement la possibilité de licencier jusqu’à 15 % de ses travailleurs.

Les détails de l’entreprise indiquent qu’elle compte environ 6 500 employés dans le monde. De cette façon, si ARM va de l’avant avec cette hypothèse, nous parlerons d’environ 1 000 personnes licenciées. Et l’information indique également que de tels licenciements peuvent être effectués principalement au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique.

Selon la société de puces :

Comme toute entreprise, ARM revoit constamment son plan d’affaires pour s’assurer qu’il a le bon équilibre entre les opportunités et la discipline des coûts. Malheureusement, ce processus comprend des licenciements proposés dans l’ensemble de la main-d’œuvre mondiale d’ARM.

Cette information intervient après l’échec du prometteur deal d’achat de Nvidia, d’une valeur de 40 000 dollars.

De plus, Intel est plus attentif que jamais et investit massivement dans le secteur de la fonderie de puces. Ainsi, d’un côté ou de l’autre, si ARM licencie plusieurs de ses employés, ceux-ci disposent certainement d’autres options intéressantes lorsqu’ils recherchent un nouvel emploi.