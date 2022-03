Astuce : utilisez-vous le Mi Band de Xiaomi sous la douche ? Vous allez adorer ce mode secret

Le Mi Band de Xiaomi a prouvé au fil des ans qu’il est bien plus qu’un simple smartband. Il a évolué de manière très intéressante pour devenir un compagnon pour beaucoup, que ce soit pour l’exercice ou pour un usage quotidien normal.

Cela a de nombreuses utilisations possibles, et certains utilisateurs échappent. Il peut être utilisé à tout moment et dans n’importe quelle situation, il a une manière que tout le monde ne connaît pas. On parle du mode bain dédié, simple à activer.

Même s’il est étanche, le Mi Band de Xiaomi ne se comporte pas parfaitement dans cet élément. Il est entièrement protégé, comme prévu, mais son écran semble prendre une vie propre lorsque les gouttes d’eau le frappent. Vous pouvez l’activer et le désactiver ou simplement le désactiver parmi les différentes options.

Activer ce mode douche

Pour activer le mode bain, afin que vous puissiez garder le Xiaomi Mi Band sur votre poignet, vous devez d’abord installer l’application Notify & Fitness for Mi Band. Il peut être trouvé sur l’Android Play Store et s’installe comme n’importe quelle autre application.

Après cette installation, vous devez activer le raccourci dans la zone des notifications. Balayez vers le bas et choisissez l’option Modifier. Vous y trouverez alors l’option Mode douche, que vous devez faire glisser jusqu’à la position souhaitée. Dès lors, vous pouvez commencer à les utiliser.

Utilisez la nouveauté dans Mi Band

Pour activer le mode douche, il vous suffit de choisir cette option chaque fois que vous allez entrer dans l’eau ou même dans le bain. Ouvrez la zone de notification et accédez au raccourci de ce mode Xiaomi Mi Band.

L’arrêt sera automatique, avec une minuterie, mais vous pourrez le désactiver à tout moment. Juste besoin de charger à nouveau. Si vous préférez, vous pouvez activer le widget dédié au mode douche, vous n’avez donc même pas besoin d’ouvrir la zone de notification.

Options de bande intelligente Xiaomi

La minuterie utilisée verrouille l’écran, qui peut également être déverrouillé manuellement. Si vous souhaitez modifier la valeur temporelle du mode douche, ouvrez simplement l’application Notify & Fitness for Mi Band.

Dans la zone Paramètres, vous pouvez ensuite choisir des outils. Ici, trouvez la zone Mode douche et cliquez sur cette option. L’heure réglée sera affichée, qui passera facilement à celle souhaitée.

Ce mode profite en fait d’un verrouillage autorisé par le Mi Band de Xiaomi. Vous pouvez prendre une douche avec ou utiliser ce smartband dans l’eau sans que l’écran s’éteigne et s’allume toujours ou navigue dans les menus au hasard.