Office 2021 ou Microsoft 365, que choisir ?

L’un des plus grands succès de Steve Ballmer en tant que PDG de Microsoft, et qui ne lui est généralement pas attribué, est son engagement envers Microsoft 365. Ce service d’abonnement Microsoft offre à tout moment la dernière version d’Office et l’accès à d’autres services supplémentaires tels que OneDrive ou Skype. appels. Alors lequel doit-on choisir ?

Office 2021 vs Microsoft 365… Combattez !

Tout d’abord, dans les deux cas, nous allons recevoir Microsoft Office 2021. La différence est que lorsque Office 2023 arrivera, celui qui n’est pas un service d’abonnement ne le recevra pas. Bien sûr, la licence nous appartient pour toujours pour l’ordinateur sur lequel nous décidons de l’utiliser. Nous aurons des mises à jour pour la durée de vie du produit, environ cinq ans.

Office 2021 intègre Word, Excel, PowerPoint et Outlook (ce dernier uniquement dans la version professionnelle). Le problème est que nous allons manquer certaines fonctionnalités que Microsoft a ajoutées à son service d’abonnement, telles que : les fonctionnalités basées sur le cloud et l’IA, la version premium de outlook.com pas de publicité et 1 To de stockage OneDrive.

Office 2021 est disponible en trois versions : Office Home and Student 2021, Office Home and Business 2021 et Office Professional 2021, et sont généralement au prix de 150, 250 et 440 euros, respectivement. La version Office Famille et Étudiant 2021 est livrée avec Word, Excel et PowerPoint, tandis qu’Office Famille et Petite Entreprise 2021 comprend Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Alors qu’Office Professional 2021 est livré avec toutes les applications, y compris Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher et Access. Bien sûr, nous avons également des codes disponibles sur différents sites Web tels que Keysfan pour réduire légèrement le coût. Cela nous coûterait donc environ 90 euros.

Une autre limitation d’Office 2021 est que nous ne pouvons l’installer que sur Windows 11, Windows 10 et les dernières versions de Mac, Windows 8.1 et les versions précédentes de Windows sont exclues de l’équation. Avec Microsoft 365, la compatibilité avec certaines versions précédentes de Windows est maintenue pour le moment.

Microsoft 365 est de mieux en mieux, et aujourd’hui, beaucoup d’entre nous ne peuvent pas travailler sans certaines de ses fonctionnalités basées sur l’IA. Par exemple, la génération de présentations PowerPoint est merveilleuse. Mais, il faut se demander si on ferait usage de ce qu’il nous propose ou si au contraire il y a beaucoup de fonctionnalités dont on ne va pas profiter au quotidien.

Microsoft 365, très intéressant… si vous en profitez

Avec Microsoft 365, nous avons toujours le dernier Office, tant que nous maintenons l’abonnement, et nous obtenons également une série d’ajouts très intéressants. Commençons par parler d’Outlook qui inclut tout dans la version gratuite, plus 50 Go de stockage, supprime les publicités et offre un cryptage des messages et une meilleure sécurité.

Nous continuons avec le stockage en nuage dans OneDrive, qui est compatible avec Android et iOS, et nous aurons 1 To pour chaque compte. Si nous optons pour un compte familial, nous aurons 5 To, car il peut être utilisé avec 5 comptes différents.

Nous aurons également des minutes à appeler depuis Skype. Ce n’est plus aussi intéressant qu’avant mais il faut toujours le garder à l’esprit, on ne sait jamais quand ça peut être utile.

Office 2021, le classique amélioré

Avec Office 2021, nous obtenons des logiciels et des mises à jour robustes pendant cinq ans. Si vous n’avez pas besoin de OneDrive, d’Outlook ou des fonctionnalités cloud, c’est une économie considérable à long terme, c’est une dépense initiale plus élevée, mais sur cinq ans, cela rapporte beaucoup mieux.

De plus, dans cinq ans, vous voudrez peut-être essayer d’autres alternatives sur le marché telles que LibreOffice ou Google Docs. Chacun est libre d’utiliser ce qu’il veut, même si Office reste roi.

Nous avons des alternatives pour tous les goûts et une réponse claire. Que nous choisissions Office 2021 ou Microsoft 365, nous aurons certainement raison. Nous prenons le meilleur package de bureautique qui existe aujourd’hui et qui est apprécié lorsque nous devons travailler avec des documents en douceur.

Donc, si vous voulez le Microsoft Office classique dans sa dernière version, vous avez une offre intéressante avec Keysfan. C’est moins cher à long terme que Microsoft 365 si vous voulez juste la suite bureautique la meilleure et la plus robuste. Profitez de l’occasion et passez à Office 2021.