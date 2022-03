Microsoft dévoilera la fonctionnalité « l’avenir du travail hybride » de Windows 11 le 5 avril

Microsoft a répertorié une page d’événement sur la page officielle qui indique qu’un événement se produira le 5 avril 2022. La pandémie a donné un nouveau sens à beaucoup de choses et les affaires ont subi de nombreux changements. En tenant compte de ces évolutions, Microsoft va réinterpréter le futur du travail.

Nous n’avons aucune idée précise de ce que Microsoft va annoncer le 5 avril. Cependant, nous pouvons tirer un indice du nom de l’événement. La page de l’événement indique : « Windows propulse l’avenir du travail hybride ».

De plus, la page de l’événement mentionnait également le nom du chef de l’équipe Windows de Microsoft, Panos Panay. Attendez-vous donc à des nouvelles surprenantes sur l’avenir du travail hybride. Depuis l’aube de la pandémie, il y a un changement radical vers les réunions en ligne, les conversations professionnelles virtuelles et le travail hybride.

Microsoft travaille intensivement sur un projet de travail hybride depuis deux ans. Cette fonctionnalité de Windows 11 va innover en matière d’éthique au travail et d’entreprises commerciales plus que l’on ne peut l’imaginer.

Le travail hybride est l’avenir

Président-directeur général de Microsoft, Satya Nadella a décrit « le paradoxe du travail hybride » dans son article de blog LinkedIn. Microsoft veut obliger les utilisateurs à réinventer l’environnement de travail de manière innovante.

En 2021, Microsoft organise un événement intitulé « Nouvelles innovations de travail hybrides dans Microsoft Teams Rooms, Fluid et Microsoft Viva ». Dans le sillage de la pandémie de Covid-19, de plus en plus de personnes issues d’un éventail d’entreprises et de secteurs universitaires se sont habituées au travail à distance.

Pour soutenir le travail à distance, Microsoft a organisé des événements. Maintenant, le lancement final de « l’avenir du travail hybride » va étonner les entreprises et les universitaires du monde entier. Pendant des années, nous n’avons utilisé Windows que pour un usage personnel jusqu’à récemment l’annonce de Microsoft.

Sur la page de l’événement, Microsoft déclare que Windows façonne l’avenir du travail. Cela signifie qu’avec la coopération des équipes Windows 11 et Microsoft, le travail hybride apportera une expérience du monde réel aux utilisateurs.

Événement à venir de Microsoft

L’événement à venir le 5 avril se concentrera principalement sur la sécurité, la productivité et la gestion de Microsoft. L’événement en ligne du 5 avril à 11 h HE apportera des nouvelles surprenantes aux utilisateurs de l’équipe Microsoft. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella a longuement décrit l’avenir du travail hybride dans ce blog LinkedIn. Où il a renforcé à plusieurs reprises le métaverse et l’avenir du travail hybride.

Jusqu’à l’annonce officielle de Microsoft, nous pouvons espérer une équipe Microsoft meilleure, fiable et plus sécurisée.