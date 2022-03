Mozilla publie une mise à jour de Firefox pour appliquer des mesures contre l’utilisation en Russie

Ce ne sont pas seulement les gouvernements et les grandes entreprises qui ont pris position sur l’invasion russe de l’Ukraine. Cette position est également venue d’autres milieux, au point qu’il y a aussi des éditeurs de logiciels qui manifestent leur mécontentement.

La liste est longue et porte désormais un nouveau nom. Mozilla, avec son navigateur Firefox, a également décidé de prendre position et a donc publié une nouvelle mise à jour. Celui-ci a un changement qui affectera certainement les utilisateurs en Russie.

D’après ce qui a été vu, la Russie est pratiquement isolée d’Internet. Les grandes entreprises dédiées à ces réseaux coupent leurs liens avec le pays et aussi les services et autres fournisseurs suivent le même chemin.

Mozilla veut participer à cet effort et c’est pourquoi il a maintenant publié Firefox 98.0.1. Il s’agit d’une simple mise à jour, mais elle aura un gros impact sur la Russie et ses internautes. Cela va rendre la recherche dans ce pays beaucoup plus compliquée.

Concrètement, cette nouvelle mise à jour supprime 2 moteurs de recherche associés au pays de Vladimir Poutine. Nous parlons de Yandex et Mail.ru, qui ne peuvent plus être utilisés dans ce navigateur.

Yandex et Mail.ru ont été supprimés en tant que fournisseurs de recherche facultatifs dans le menu de recherche de Firefox. Si vous avez précédemment installé une version personnalisée de Firefox avec Yandex ou Mail.ru, proposée via des canaux de distribution partenaires, cette version supprime ces personnalisations, y compris les modules complémentaires et les signets par défaut. Le cas échéant, votre navigateur reviendra à ses paramètres par défaut fournis par Mozilla. Toutes les autres versions de Firefox ne sont pas affectées par ce changement.

Mozilla va plus loin avec ce changement et va même supprimer ces 2 propositions que les utilisateurs russes ont dans certaines versions. Yandex et Mail.ru disparaissent et ne peuvent plus être choisis par les utilisateurs de Firefox.

Quelques jours après la sortie de la version 98 de Firefox, Mozilla change donc cette version. Le seul changement est simplement la suppression de Yandex et Mail.ru de sa liste de propositions pour les moteurs de recherche, ce qui n’était en fait pas prévu.

Cela peut sembler être un changement mineur, mais cela montre une position claire de ce géant de l’internet. Mozilla utilise son plus gros atout, Firefox, pour montrer son mécontentement face à l’invasion de l’Ukraine.