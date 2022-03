Samsung révèle que One UI 4.1 est prêt à être lancé et que Galaxy Z Fold 3 l’obtient en premier

Avec l’arrivée du Galaxy S22, Samsung a également dévoilé la nouvelle version de son One UI 4.1. Cela continue ce que la version précédente apportait et qui était basée sur Android 12, la nouvelle version du système de Google.

One UI 4.1 est déjà mature et atteindra bientôt de nouveaux smartphones. Samsung a finalement dévoilé sa liste et montré qu’il est prêt à avoir la nouvelle version à installer sur tous ses appareils prochainement.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mise à jour majeure pour les smartphones Samsung, celle-ci apporte des nouvelles importantes. Comme on le voit dans le Galaxy S22, l’objectif principal de cette nouvelle version est vraiment dans le domaine de la photographie et ce que les smartphones de la marque peuvent tirer de leur matériel.

Dans ce domaine, il reste encore beaucoup à découvrir, mais cela sera toujours limité par ce qui est présent dans les smartphones. Comme Samsung lui-même l’a révélé, tous les smartphones ne recevront pas les nouvelles de One UI 4.1, mais ce sera certainement une évolution.

Dans la publication qu’il a faite sur sa chaîne d’information, Samsung semble avoir enfin ouvert le jeu sur One UI 4.1. Celui-ci est prêt à être envoyé aux smartphones qui le prendront en charge et très bientôt il sera accessible dans ses canaux de mise à jour.

La liste des équipements qui pourront le recevoir est longue, mais Samsung a révélé qu’il commencera par ses derniers équipements. Après le S22, ce seront les pliables 2021 de la marque, le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3, qui auront en premier accès à l’actualité.

En plus des améliorations dans le domaine de la photographie, Samsung a enregistré quelques nouveautés supplémentaires pour One UI 4.1. Nous aurons une intégration avec Google Duo augmentée, avec l’expansion de Live Sharing, qui permet le partage de contenu, et nous aurons également l’intégration de Grammarly sur le clavier Samsung.

On s’attend ainsi à ce que l’arrivée de One UI 4.1 soit lancée d’ici quelques semaines. La maturité que cette version présentée sur le Galaxy S22 montre qu’il devrait s’agir d’une mise à jour importante et que la photographie sera à nouveau élevée sur les smartphones Samsung.