Strava suspendra son service en Russie et en Biélorussie

Le monde est presque entièrement contre la Russie, ou plutôt contre son président (Vladimir Poutine). Depuis le début du conflit, de nombreuses entreprises ont tourné le dos à la Russie et de nombreux services ont été suspendus.

Aux dernières nouvelles, Strava cessera de fonctionner en Russie et en Biélorussie.

Strava fait des dons et annulera le service

Strava est l’une des plateformes les plus appréciées des sportifs. La plateforme couvre un large éventail d’activités sportives, collecte des données cardiaques et de géoréférencement et fournit un large éventail de statistiques. Selon l’entreprise, « Strava a toujours servi de plate-forme pour rassembler les athlètes grâce au potentiel de la communauté. Cette même communauté est secouée par une guerre tragique et absurde, et il est important que nous montrions notre soutien et notre solidarité avec le peuple. de l’Ukraine. »

Selon les données des Nations Unies, plus de 3 millions de réfugiés ont fui leur foyer en Ukraine à la suite d’une invasion injustifiée de la Russie sur ordre de Vladimir Poutine, transformant cette guerre en crise humanitaire.

Après avoir envisagé plusieurs options, Strava a décidé de prendre les mesures suivantes pour aider le pays et le peuple ukrainien :

Aide humanitaire L’entreprise fait des dons à des organisations humanitaires qui se concentrent sur le soutien équitable de tous ceux qui ont été touchés et déplacés par la guerre, y compris le Comité international de la Croix-Rouge.

Suspension des services Strava en Russie et en Biélorussie La plateforme Strava se tient aux côtés de centaines d’entreprises et d’organisations qui reconnaissent qu’une suspension temporaire des services en Russie et en Biélorussie, bien qu’insignifiante sur une base individuelle, fait partie d’un effort collectif pertinent pour modifier le cours de la guerre vers la paix.



Le 24 février, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine qui a déjà fait au moins 691 morts civils et plus de 1 140 blessés, dont quelques dizaines d’enfants, et provoqué la fuite d’environ 4,8 millions de personnes, dont trois millions vers les pays voisins, selon les derniers chiffres de l’ONU.

L’invasion russe a été condamnée par la plupart de la communauté internationale, qui a répondu en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques contre Moscou.