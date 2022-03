Intel va investir 80 milliards d’euros dans la fabrication de puces en Europe

La société américaine Intel a révélé qu’elle allait investir jusqu’à 80 milliards d’euros à travers l’Europe, dans le cadre d’une expansion ambitieuse. Cela vise à atténuer les déséquilibres de l’industrie mondiale des semi-conducteurs qui ont causé la pénurie bien connue de puces.

L’Union européenne s’est également engagée à mettre en valeur le continent dans ce secteur.

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a annoncé que la société américaine investirait environ 80 milliards d’euros au cours de la prochaine décennie. Le plan s’étend à toute l’Europe et fait partie d’une expansion visant à éliminer les déséquilibres dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Comme nous l’avons suivi, cela a provoqué une énorme pénurie de puces, qui a touché plusieurs secteurs.

Selon l’Associated Press, l’argent qui sera investi par Intel est destiné à la création ou à l’extension de sites de production de puces, ainsi qu’à l’amélioration de centres de recherche, de développement et de conception en Allemagne, en Irlande, en France et en Italie.

Pourquoi fait-on ça? Parce que le monde a une demande insatiable de semi-conducteurs ou de puces.

Dit Gelsinger.

Comme l’explique Intel, la société apporte sa technologie la plus avancée en Europe afin de répondre aux besoins d’une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs « plus équilibrée et résiliente ». La première phase d’investissements comprend 17 milliards d’euros pour augmenter sa capacité de production en Europe, plus précisément à Magdebourg, en Allemagne.

Selon le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, cet investissement renforcera « la souveraineté numérique de l’Europe ».

L’Europe veut être un important producteur de puces et Intel fait partie du plan

Les dirigeants de l’Union européenne ont annoncé un Chips Act d’une valeur d’environ 42 milliards d’euros pour aider le continent à devenir un important producteur de semi-conducteurs, ainsi qu’à réduire sa dépendance vis-à-vis des marchés asiatiques.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que cette décision d’Intel d’investir en Europe est la première réalisation majeure dans le cadre du Chips Act. Il a également révélé que l’Union européenne souhaitait doubler sa part de la production mondiale de puces à 20 % d’ici 2030.

Je suis sûr que cela ouvrira la voie à davantage d’entreprises.

