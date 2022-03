Vous avez un smartphone Samsung ? Voyez si vous obtenez ces nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo

Samsung se prépare à commencer à proposer de nouvelles fonctionnalités et optimisations avec One UI 4.1, qui, soit dit en passant, arrive déjà sur les modèles Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Mais cette nouvelle mise à jour apportera notamment les capacités de capture de l’appareil photo du S22 à un certain nombre de smartphones plus anciens. Découvrez quelles sont ces fonctionnalités et quels smartphones les recevront.

Les smartphones Samsung sont, en règle générale, de grandes machines de photographie, dans leurs différentes gammes, s’améliorant à chaque nouvelle version. Les modèles Galaxy S22 ont apporté avec eux des fonctionnalités innovantes et des améliorations passionnantes qui seront bientôt intégrées aux modèles plus anciens.

Dans un article publié sur le forum officiel de la communauté Samsung, la société a été très précise lors de la présentation des fonctionnalités des caméras du Galaxy S22 qui arriveront via One UI 4.1 et sur quels modèles.





Fonctionnalités éligibles de l’appareil photo et du smartphone

Mode portrait de nuit : Galaxy S21 Series, Z Fold3, Z Flip 3, S20 Series, Note 20 Series, Z Fold 2, Z Flip 5G

Reconnaissance des animaux de compagnie : série Galaxy S21, Z Fold 3, Z Flip 3, S21 FE, série Note 20, Z Fold 2, Z Flip 5G, S20 FE

Édition de la position d’éclairage de portrait : série Galaxy S21, Z Fold 3, Z Flip 3, S21 FE, série Note 20, Z Fold 2, Z Flip 5G, S20 FE

Prise en charge du téléobjectif en mode vidéo portrait : série Galaxy S21, Z Fold 3, S21 FE

Meilleure vision du réalisateur : Série Galaxy S21, Z Fold 3, Z Flip 3

Prise en charge du téléobjectif dans les modes vidéo Pro/Pro : Galaxy S21 Ultra, Z Fold 3, S20 Ultra, Note 20 Ultra, Z Fold 2

Application Expert RAW : Galaxy S21 Ultra (disponible maintenant), Z Fold 3, Note 20 Ultra, S20 Ultra, Z Fold 2

Prise en charge améliorée de Snapchat (y compris le mode nuit) : série Galaxy S21

Dans sa publication, Samsung mentionne également que certaines améliorations de l’appareil photo se produiront au cours du premier semestre 2022. À savoir, la fonction de portraits de nuit avec un téléobjectif, des améliorations dans l’éditeur de photos et l’augmentation du nombre de « personnes et distances » reconnues lorsque en utilisant la fonctionnalité de cadrage automatique.

Des fonctionnalités telles que Google Duo Live Sharing, l’élimination des reflets et des ombres sur les objets et même l’intégration de la grammaire dans le clavier de Samsung, seront d’autres fonctionnalités qui viendront sur les smartphones avec One UI 4.1.