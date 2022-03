Ilyushin lI-80, l’avion de Vladimir Poutine capable de résister à une attaque nucléaire

Le monde traverse une période très compliquée. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la menace d’une escalade de la guerre à travers l’Europe se profile à l’horizon… tout comme une guerre nucléaire ! La menace de Vladimir Poutine a déjà conduit le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, à considérer que l’augmentation de l’alerte des forces nucléaires russes « fait froid dans le dos ». Mais Poutine continue de détruire.

Dans le terrible cas où le monde aurait une guerre nucléaire, la Russie, après avoir attaqué n’importe quel pays avec des armes nucléaires, serait immédiatement une cible. Poutine devra fuir et, pour cela, il a son avion « apocalyptique », l’Ilyushin I-80, capable de résister à une attaque nucléaire.

Vladimir Poutine pourra-t-il échapper à une guerre nucléaire ?

Les avions présidentiels sont devenus l’icône de chaque pays, des grandes puissances. Parmi les nombreux qui existent, ils présentent le luxe le plus élevé, même des avions avec des équipements qui n’existent dans aucun autre avion, même des avions de combat.

L’US Air Force One vient immédiatement à l’esprit. Cependant, on ne peut pas en attendre moins de la puissance russe, avec plusieurs unités du modèle Ilyushin Il-96-300PU. Du luxe partout, des salles de réunion et des mesures de sécurité avancées qui ne suffisent pas quand le pire arrive : une attaque nucléaire.

À cette fin, les grandes puissances mondiales développent des avions conçus pour résister à l’impulsion électromagnétique d’une explosion nucléaire. Ces bunkers volants sont équipés de tout le nécessaire pour coordonner toutes les forces armées déployées dans le monde.

En plus de l’avion présidentiel, la Fédération de Russie possédait un avion, l’avion de la fin du monde ou l’avion de la fin du monde. Cette forteresse volante a été conçue au milieu de la guerre froide pour être utilisée en cas d’attaque nucléaire et de la nécessité d’organiser encore plus les troupes.

Ilyushin lI-80… l’avion apocalyptique

L’Il-80 est un centre de commandement aérien pour les officiers russes, y compris le président, en cas de guerre nucléaire. Les caractéristiques de l’Ilyushin Il-80 sont similaires à celles du Boeing E-4B. L’Il-80 n’a pas de fenêtres externes (à part les fenêtres du cockpit) pour le protéger d’une explosion nucléaire ou d’impulsions électromagnétiques.

Seules la porte avant du pont supérieur et la porte arrière à droite restent en place. Il n’y a qu’une seule porte avec des escaliers, au lieu de trois.

Son intérieur est un véritable mystère et l’un des secrets les mieux gardés du Kremlin. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il est capable de communiquer avec la flotte russe de sous-marins nucléaires déployés dans les mers du monde entier et qu’il pourra protéger Poutine d’une attaque nucléaire.

Comme on le sait, et souvent photographié, l’Air Force One, des États-Unis, est basé sur le Boeing 747. Le russe, l’Ilyushin Il-80, est un dérivé de l’Il-86 des années 1970.

Il est curieux qu’il y a environ un an et demi, Poutine ait annoncé la nécessité de remplacer le bunker nucléaire aérien par l’Ilyushin Il-96-400M, une version plus moderne de l’avion présidentiel.

Il permettra une augmentation significative de la durée du service de combat aérien et élargira le rayon de commandement des troupes.

L’agence d’État TASS l’a annoncé en octobre 2020. En juillet 2021, la RIA a annoncé que les modifications nécessaires étaient en cours pour convertir deux unités en avions antinucléaires.

Le processus est en cours dans une installation secrète à Voronezh.





Le nouvel avion de Vladimir Poutine pourrait être prêt cette année

Selon certains rapports, le travail d’adaptation du nouvel avion avec la technologie nécessaire pourrait être prêt cette année 2022. Cependant, la Russie dispose de plusieurs Il-80 à la disposition de Poutine.

Comme pour les avions présidentiels, les détails techniques de cet avion sont très limités. Cependant, la première chose qui ressort est que toutes les fenêtres ont été retirées du fuselage, à l’exception de celles du cockpit. Un mouvement qui peut indiquer un renforcement supplémentaire du fuselage de la cabine passagers avec des matériaux anti-rayonnement.

Ces avions, dont celui du président des États-Unis, sont équipés de tous types de technologies de communication, de systèmes de protection contre la guerre chimique et nucléaire, de systèmes antimissiles et sont accompagnés d’un escadron d’avions de chasse. De plus, ils peuvent être ravitaillés en vol.

A noter également une bosse au sommet de l’avant de l’avion, qui serait utilisée pour localiser les antennes de communication par satellite. Une deuxième antenne peut être vue sur le ventre et peut être utilisée pour communiquer avec les sous-marins dispersés à travers les mers et les océans de la planète.

A noter également les deux capsules installées sous chacune des ailes dans lesquelles des générateurs électriques supplémentaires ont été installés. On sait très peu de choses sur cet Il-80, dont la Russie en a quatre opérationnels et prêts à voler.

Ces avions peuvent transporter plus de 100 personnes, rester en l’air pendant plusieurs jours et garder les passagers fermés pendant au moins une semaine.

Les limitations seront celles liées aux aspects techniques du fonctionnement des moteurs et autres systèmes nécessitant un entretien périodique.