F1 Manager 2022 confirmé par Frontier Developments

Pour tous les fans de Formule 1 passionnés de jeux de stratégie, cela devrait être une excellente nouvelle : F1 Manager 2022 a été officiellement confirmé.

Un jeu de stratégie et de gestion qui vous permet de gérer une Scuderia de Formule 1, en vue du titre de Championnat Constructeurs et Pilotes.

Frontier Developments (l’équipe responsable de Jurassic World Evolution 1 et 2), a récemment révélé qu’elle travaillait sur F1 Manager 2022, qui sera son premier jeu de gestion et de stratégie en Formule 1, et qui, selon la société, trouvera une licence complète .

F1 Manager 2022 est le fruit d’un partenariat établi entre Frontier et la F1 pour les jeux de stratégie dans ce sport automobile, ce sera donc la naissance d’une série attendue, pérenne et très réussie.

Comme dans les jeux de stratégie sportive comme Football Manager, Pro Basketball Manager 2021 entre autres, F1 Manager 2022 invite les joueurs à gérer intégralement une équipe de Formule 1.

Avec le mode Carrière comme pilier, F1 Manager 2022 invite les joueurs à choisir une équipe de Formule 1 et à la guider vers la gloire. Mais pour y arriver, il y a de nombreux défis et obstacles en cours de route. Le joueur aura toutes les responsabilités d’un chef d’équipe, étant responsable de la gestion de l’équipe, de la gestion de l’infrastructure, de la configuration de la voiture et bien plus encore.

Si vos voitures fonctionnent mal sur la piste, vous devrez peut-être investir un peu plus dans l’usine et le développement, en adoptant de nouvelles conceptions de voitures ou en installant de nouvelles pièces pour les rendre plus compétitives.

Sur la piste, le joueur sera le stratège de l’équipe dans les stands, créant la dynamique et les stratégies nécessaires pour amener ses voitures aux résultats souhaités, à chaque course. La gestion des arrêts, la quantité de carburant, les pneus utilisés… tout cela sera de la responsabilité du joueur et tout cela sera important pour atteindre les objectifs de conquérir le podium du Championnat Constructeurs et Pilotes de Formule 1.

Selon Frontier, F1 Manager 2022 correspondra à une simulation hyperréaliste d’une course officielle de Formule 1 présentée dans une qualité de diffusion extrêmement réaliste, où les détails tels que les changements de conditions atmosphériques et autres effets inattendus qui se produisent lors d’un Grand Prix ne seront pas manque. .

Tout cela, dans le cadre d’un budget financier resserré que le joueur devra gérer.

F1 Manager 2022, dont Frontier confirme qu’il est entièrement sous licence, sera lancé cet été sur Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One et PC.