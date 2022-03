Les ajouts mensuels au Xbox Game Pass incluent Crusaders Kings III, Shredders et F1 2021

En bref: Xbox Game Pass a annoncé sa prochaine série de titres, ajoutant huit nouveaux jeux à la gamme. Du prochain titre de snowboard Shredders au RPG dark fantasy Weird West, les abonnés Game Pass sont à nouveau gâtés avec une variété de jeux.

Si vous avez un abonnement Xbox Game Pass actif et que vous souhaitez jouer à de nouveaux jeux, vous serez ravi de connaître la collection de titres de mars. Quatre des huit jeux à venir sur la plate-forme sont neufs et sur Game Pass au lancement. Il s’agit de Shredders, Norco, Crusader Kings III (Xbox Series X|S) et Weird West.

En plus de ces jeux, les abonnés auront également la chance de jouer à The Dungeon of Naheulbeuk : The Amulet of Chaos, Tainted Grail : Conquest, Zero Escape : The Nonary Games et F1 2021.

Pour savoir quand vous pouvez jouer à ces jeux et sur quelles plateformes ils seront disponibles via Game Pass, consultez la liste suivante :

le 17 mars Broyeurs (Xbox Series X|S, PC et streaming)

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Chaos (consoles, PC et streaming) 22 Mars Graal teinté : Conquête (consoles)

Zero Escape: The Nonary Games (consoles, PC et streaming) 24 mars Norco (PC)

F1 2021 (consoles) 29 mars Crusader Kings III (consoles) 31 mars Weird West (consoles, PC et streaming)

En plus de tous les nouveaux jeux à venir sur le service d’abonnement, les membres Ultimate seront également autorisés à jouer à neuf autres jeux avec les commandes tactiles Xbox. Ceux-ci incluent Among Us, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered, Pupperazzi, Rubber Bandits, Spelunky 2, Telling Lies, Undungeon et Young Souls.

Si vous jouez toujours à Madden NFL 20, Narita Boy, Shadow Warrior 2 ou Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep et Forsaken, vous devez être averti que ces jeux quitteront bientôt Game Pass. Les trois premiers sortent le 31 mars. Les DLC de Destiny 2 resteront jusqu’au 11 avril. Si vous voulez continuer à jouer à ces jeux après que Xbox les ait supprimés, n’oubliez pas que vous pouvez économiser jusqu’à vingt pour cent en tant qu’abonné Game Pass.

De plus, l’application Xbox sur PC recevra également des mises à jour bien méritées. Après avoir ajouté des capacités de gestion et de modification aux jeux installés via l’application, le développeur lancera bientôt une nouvelle mise à jour pour introduire des indicateurs d’ajustement des performances et des modifications de l’interface utilisateur. Les Xbox Insiders pourront tester la nouvelle mise à jour plus tard ce mois-ci.

Pour rappel amical, Megan Spurr, responsable de la communauté Xbox Game Pass, nous a rappelé que /[email protected] Showcase est prévu pour demain à 10h00 PDT et sera exclusivement diffusé sur Twitch. Pendant l’événement, attendez-vous à en savoir plus sur les jeux venant des développeurs [email protected] et à la révélation de quelques surprises pour les membres Game Pass.