Secteur automobile : l’UE soupçonne des cartels et des infractions

Le secteur automobile de l’Union européenne fait l’objet d’une enquête. Un cartel est un accord explicite ou implicite entre des entreprises concurrentes pour fixer des prix ou des quotas de production, se répartir les clients et exploiter les marchés, entre autres scénarios.

La Commission européenne a annoncé aujourd’hui des inspections de plusieurs entreprises du secteur automobile de l’Union européenne (UE) et l’envoi de demandes d’informations, ouvrant ainsi une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles présumées, par crainte d’ententes et d’infractions.

Craintes que plusieurs entreprises du secteur automobile aient enfreint les règles de l’UE

Selon un communiqué de l’Union européenne, il est dit que « des inspections inopinées ont été effectuées dans les locaux d’entreprises et d’associations actives dans le secteur automobile situées dans plusieurs États membres », et, parallèlement, des « demandes formelles d’informations » ont été envoyées à ces entités.

Sans jamais préciser les pays ou organisations impliqués, Bruxelles admet « craindre que plusieurs entreprises et associations aient enfreint les règles de concurrence de l’UE, qui interdisent les cartels et les pratiques commerciales restrictives ».

Pour cette raison, « les inspections et les demandes d’informations portent sur d’éventuelles collusions en matière de collecte, de traitement et de valorisation des véhicules et camionnettes hors d’usage considérés comme des déchets ».

Selon ce qui a été révélé, pour effectuer ces inspections, les fonctionnaires de la Commission se sont appuyés sur des homologues des autorités nationales de concurrence, opérations menées en coordination avec la UK Competition and Markets Authority.

Dans le cas des procédures anticoncurrentielles, il n'y a pas de délai légal pour mener à bien les enquêtes, car la durée dépend de facteurs tels que la complexité de chaque affaire, le degré de coopération des entreprises et associations concernées et l'exercice des droits de la défense .