Microsoft teste les publicités pour ses services dans l’explorateur de fichiers Windows 11

Pourquoi c’est important : la modernisation par Microsoft de l’explorateur de fichiers dans Windows 11 a reçu des critiques mitigées, mais la société explore également de nouvelles façons de monétiser le nouveau système d’exploitation. Une récente préversion de Windows 11 (22572) contient des signes indiquant que l’Explorateur de fichiers pourrait bientôt afficher des publicités pour les applications et services Microsoft sous la forme de conseils et de suggestions.

La semaine dernière, Microsoft a publié une nouvelle version d’aperçu avec quelques fonctionnalités non annoncées, car elles sont plus ou moins enterrées et nécessitent quelques étapes supplémentaires pour être activées. L’un d’eux est une indication que l’explorateur de fichiers aura bientôt une interface à onglets, qui est l’une des fonctionnalités les plus demandées de ces dernières années.

Cette semaine, un Windows Insider nommé Florian a remarqué un ajout pas si subtil à l’Explorateur de fichiers qui suggère que Microsoft expérimente de nouvelles façons de promouvoir ses services dans l’interface utilisateur Windows. L’annonce particulière repérée par Florian était pour Microsoft Editor (qui fait partie de Microsoft 365), qui est l’assistant de grammaire et d’orthographe alimenté par l’IA de la société pour Word, Outlook et le Web.

L’annonce s’est affichée sous forme de conseil/suggestion dans la partie supérieure d’une fenêtre de l’explorateur de fichiers, juste en dessous de la barre d’adresse. Fait intéressant, Florian utilisait déjà Microsoft Editor depuis un certain temps avant de voir l’annonce. La société a déjà utilisé cette approche pour promouvoir les abonnements OneDrive et Microsoft 365, parfois même aux personnes qui en possèdent déjà un ou les deux.

Spammer les utilisateurs de Windows avec plus d’annonces pour les services Microsoft peut sembler être une décision intelligente pour quelqu’un à Redmond, mais ce ne sera probablement pas populaire. Les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 bénéficient déjà d’applications et de services « recommandés » lors de l’expérience prête à l’emploi lors de la configuration, mais au moins c’est quelque chose que vous pouvez rapidement ignorer.

Pour l’instant, il semble que l’annonce de l’explorateur de fichiers pour Microsoft Editor fasse partie d’un test A/B qui peut ou non conduire à sa présence dans la version finale publiée pour tous les utilisateurs. Néanmoins, si Microsoft implémente la fonctionnalité, vous pourrez probablement la désactiver via une case à cocher ou basculer dans les paramètres.

Dans Windows 11, une case à cocher appelée « Obtenir des conseils et des suggestions lorsque j’utilise Windows » — sous Paramètres -> Système -> Notifications — désactive la fonctionnalité. Dans Windows 10, il y a deux cases à cocher pertinentes au même endroit : « Offrir des suggestions sur la façon dont je peux configurer mon appareil » et « Obtenir des conseils et des suggestions lorsque j’utilise Windows ».