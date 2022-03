L’industrie du cinéma s’est largement redressée grâce à la diffusion numérique

Opinion de l’éditeur: L’industrie cinématographique s’est en grande partie remise du ralentissement induit par la pandémie, sortant de l’autre côté avec un look un peu différent. À mesure que les restrictions pandémiques s’atténuent (à moins d’une autre épidémie de variante), il sera intéressant de voir si les cinémas se rétablissent davantage en 2022 ou si les consommateurs préfèrent regarder dans le confort de leur maison via la livraison numérique.

La Motion Picture Association, dans son rapport 2021 Theatrical and Home Entertainment Market Environment (THEME), a déclaré que le marché mondial combiné du divertissement théâtral et domestique / mobile a généré 99,7 milliards de dollars en 2021. Cela représente une augmentation par rapport à seulement 80,5 milliards de dollars en 2020 et éclipse les 98,1 milliards de dollars de revenus. à partir de 2019 / niveaux pré-pandémiques.

C’est la répartition des revenus, cependant, qui est particulièrement intéressante.

L’année dernière, 72 % des 99,7 milliards de dollars de revenus susmentionnés, soit 71,9 milliards de dollars, ont été générés par la diffusion numérique. Avant la pandémie de 2019, les marchés numériques ne généraient que 45,5 milliards de dollars.

Les revenus des salles ont chuté en conséquence, passant de 42,3 milliards de dollars en 2019 à 21,3 milliards de dollars l’an dernier. En 2020, au plus fort de la pandémie, le marché des salles de cinéma n’a généré que 11,8 milliards de dollars de revenus, de nombreux théâtres ayant été contraints de fermer temporairement en raison des directives locales de Covid-19.

Le passage à la consommation de contenu numérique est conforme aux tendances similaires que nous avons observées en ce qui concerne les dépenses des consommateurs dans les applications par abonnement au cours des deux dernières années et est en grande partie un sous-produit de la pandémie. Face aux fermetures et aux commandes à domicile, les créateurs et distributeurs de contenu ont dû trouver de nouvelles façons d’atteindre le public, et la diffusion numérique était la réponse.

Crédit image cottonbro