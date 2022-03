Windows 10 Build 19044.1618 est désormais disponible dans Release Preview

Il semble que Microsoft n’ait pas oublié Windows 10 et certaines des nouvelles de Windows 11 atteignent son système d’exploitation précédent. La même chose se produit avec cette nouvelle version qui atteint le canal de prévisualisation de Windows 10. La version 19044.1618 est désormais disponible pour les initiés de Windows 10. Voyons ce qu’il y a de nouveau dans cette version.

Nous avons publié Windows 10 21H2 Build 19044.1618 sur le canal de prévisualisation des versions pour #WindowsInsiders qui sont sur Windows 10. Détails dans le billet de blog : https://t.co/hhIimkXumJ ^BLB – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 14 mars 2022

Quoi de neuf dans la version 19044.1618

Éléments en vedette dans la recherche dans Windows 10

La semaine dernière, une version est arrivée sur le canal de développement de Windows 11 qui comprenait des améliorations de Windows Search. Une mise à jour de la recherche qui met en lumière les moments intéressants de notre histoire. Cette fonctionnalité, l’amélioration de la recherche, arrive sur Windows 10. Nous adoptons une approche progressive et mesurée, et la disponibilité générale aura lieu dans les mois à venir.

La recherche est juste là sur notre barre des tâches. Maintenant, il nous montrera les informations qui ont tendance en ce moment, à la fois dans le monde et au niveau des entreprises. Bien sûr, nous pouvons continuer à taper pour commencer à rechercher nos applications, fichiers, paramètres et réponses rapides sur le Web.

Le champ de recherche de la barre des tâches et la page d’accueil de la recherche seront régulièrement mis à jour avec du contenu, y compris des puces, pour nous aider à en découvrir davantage, à rester connectés et à être productifs. Les faits marquants de la recherche présenteront des moments notables et intéressants de ce qui est spécial chaque jour, comme les vacances, les anniversaires et d’autres moments intéressants dans le temps, à la fois dans le monde et dans notre région. Pour voir plus de détails en un coup d’œil, survolez ou cliquez sur l’illustration dans la zone de recherche.

Explorez du contenu supplémentaire sur la page d’accueil de recherche lié à chaque moment. Avec du contenu quotidien comme le mot du jour, les offres Microsoft Rewards, les recherches tendances, etc. Chaque jour offre quelque chose de différent à apprendre. Le côté gauche de la page d’accueil de la recherche affiche également une liste étendue de nos applications, fichiers, paramètres et sites Web récemment lancés pour nous aider à revenir à ce que nous faisions en dernier.

Si nous nous connectons avec notre compte professionnel ou scolaire, Search deviendra notre point d’accès unique aux fichiers et contacts de notre entreprise via Microsoft Search. Les points forts de la recherche présenteront les dernières mises à jour de notre société et des suggestions de personnes, de fichiers, etc. Explorer les fichiers qui pourraient vous intéresser ou explorer la liste des personnes de notre organisation. Comme toujours, nous n’avons qu’à commencer à taper pour trouver tout ce qui concerne notre organisation, à portée de main via la recherche.

Améliorations et correctifs de la version 19044.1618