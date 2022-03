Qui est Sam Ryder, la star de TikTok qui participera à l’Eurovision 2022

Le célèbre chanteur de TikTok représentera le Royaume-Uni à la 66e édition du Concours Eurovision de la chanson, qui se tiendra cette année à Turin. Voici tous les détails sur le chanteur-tiktoker britannique.

Il travaille dans l’industrie musicale depuis 2009, mais c’est avec le confinement de 2020 que le Britannique Sam Ryder, 32 ans, est devenu célèbre, au point de devenir, deux ans plus tard, le représentant du Royaume-Uni pour l’Eurovision Song Contest 2022, qui se tiendra du 10 au 14 mai à Turin. Tout cela grâce à TikTok.

Sam Ryder (@samhairwolfryder) est devenu l’une des stars du réseau social bien connu en reprenant des chansons emblématiques de ses compatriotes (et pas), comme « I Want to Break Free » et « Somebody To Love » de Queen, » Heart of Glass » de Blondie et « Eyes On Me » d’Adele. Parmi les chansons qui l’ont mené au succès, « What’s Up » de 4 Non Blondes, qui sur TikTok compte plus de 50 millions de vues et 7 millions de likes. Sa voix claire et claire a attiré l’attention d’Alicia Keys et de Justin Bibier.

Pour l’Eurovision 2022, il apporte une chanson intitulée « Space Man », écrite l’été dernier avec des amis. « Je suis fan de l’Eurovision depuis que je suis petit. Je suis tellement honoré de pouvoir chanter lors d’un événement aux côtés de certains des artistes, interprètes et auteurs-compositeurs les plus talentueux d’Europe », a déclaré Ryder à BBC Radio. Musique sa participation au concours de chant. « J’espère chanter de la meilleure façon possible pour rendre le Royaume-Uni fier de moi », a-t-il ajouté.

TikTok a suspendu le téléchargement de vidéos en Russie

Voici donc qui est l’un des adversaires de Mahmood et Blanco, représentants de l’Italie à l’Eurovision 2022 après avoir remporté la 72e édition du Festival de Sanremo avec la chanson « Shivers ». Au vu du calibre des chanteurs des autres pays en compétition (dont l’Ukraine qui vient de confirmer sa présence), il est difficile de faire l’hypothèse d’un doublé des Belpaese, qui ont triomphé l’an dernier à l’Eurivision 2021 avec les Maneskin et leur « Shut Up Et bien ». Cependant, ce n’est pas impossible. Pour le savoir, il ne reste plus qu’à attendre l’arrivée de mai 2022.