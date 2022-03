Xiaomi Watch S1 et Xiaomi Buds 3T Pro : il y a de nouveaux wearables à découvrir

Avec le lancement des nouveaux smartphones de la série Xiaomi 12, la société a également introduit de nouveaux appareils portables. Dans le domaine des montres intelligentes, elle a présenté les Xiaomi Watch S1 et Watch S1 Active. Les écouteurs sont les Xiaomi Buds 3T Pro.

Venez découvrir ces produits.

Xiaomi a dévoilé aujourd’hui les nouvelles montres Xiaomi Watch S1 Series et les écouteurs Xiaomi Buds 3T Pro dans le monde.

Nous constatons que de plus en plus de consommateurs considèrent les appareils portables comme essentiels à leur vie quotidienne, de la surveillance de la santé et du bien-être à la connexion à d’autres appareils, ainsi qu’à leur propre style personnel.

| fait référence à Steven Shi, directeur adjoint de l’AIoT chez Xiaomi International.

En tant que marque leader de wearables, Xiaomi se concentrera sur la mise sur le marché de produits encore plus de haute qualité en 2022. Des produits qui non seulement améliorent l’expérience du smartphone haut de gamme, mais offrent également des possibilités entièrement nouvelles dans un style de vie connecté.

Xiaomi Watch S1 et Xiaomi Watch S1 Active

Créée pour le professionnel moderne avec un emploi du temps chargé et un style de vie sophistiqué, la Xiaomi Watch S1 a un design classique avec un verre saphir et un boîtier en acier inoxydable qui abrite le cadran AMOLED de 1,43″. Comprend du cuir classique ou du caoutchouc fluoré de différentes couleurs.

La Xiaomi Watch S1 Active, quant à elle, offre un style sportif aux couleurs vives et hautement personnalisable avec un maximum de confort. Avec le cadran AMOLED de 1,43 « toujours allumé, le boîtier en métal exquis offre une durabilité dans un corps ultra-léger, tandis que la lunette de la montre est disponible en trois options de couleur et six options de bracelet aux couleurs vives1.

Avec un total de 117 modes de fitness, dont 19 modes pro parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir, les Xiaomi Watch S1 et S1 Active peuvent automatiquement entrer en action lorsqu’une marche ou une course est détectée, que ce soit à l’extérieur ou sur un tapis roulant. Compatibles avec les applications Strava et Apple Health, les appareils maintiennent également une meilleure surveillance de la santé, y compris la surveillance de la saturation en oxygène du sang SpO2, la surveillance de la santé des femmes et une surveillance améliorée du sommeil.

Les deux modèles prennent en charge les appels Bluetooth, les paiements via Mastercard NFC et l’assistant vocal Alexa d’Amazon. Sur une charge complète, la batterie peut durer 12 jours d’utilisation typique, ou jusqu’à 24 jours en mode économiseur de batterie, avec des capacités de charge magnétique.

Montre Xiaomi S1 Montre Xiaomi S1 Active Dimensions et conception 1.43″ AMOLED verre saphir Cadre en acier inoxydable 316L 46,5 x 46,5 x 11 mm 52g 200 cadrans de montre Options de bracelet – Fluorocaoutchouc : argent, noir ; Cuir : Bleu, Noir, Marron 1.43″ AMOLED Lunette en métal ultralégère et durable 46,5 x 47,3 x 11 mm 36.3g 200 cadrans de montre Options de bracelet – Blanc lune, Noir sidéral, Bleu océan, Jaune, Vert, Orange Options de lunette – Moon White, Space Black, Ocean Blue Tambours 12 jours 12 jours Bluetooth Bluetooth® 5.2 BLE Bluetooth® 5.2 BLE GPS Double bande à 4 systèmes Double bande à 4 systèmes suivi de la condition physique 117 modes sportifs Surveillance de la fréquence cardiaque et de la SpO2 pendant 24 heures 117 modes sportifs Surveillance de la fréquence cardiaque et de la SpO2 pendant 24 heures résistance à l’eau 5 guichets automatiques 5 guichets automatiques

Xiaomi Buds 3T Pro

Le son de qualité studio est toujours accompagné de détails riches et d’une distorsion minimisée. Conçus pour un style de vie qui poursuit une technologie sonore de pointe, les Xiaomi Buds 3T Pro prennent en charge une combinaison d’innovations matérielles et logicielles, y compris un pilote dynamique à double aimant de 10 mm avec revêtement DLC sectionnel, ainsi que la prise en charge de l’audio LHDC 4.0.7. codec.

J’apprécie vraiment la reproduction audio haute définition des Xiaomi Buds 3T Pro car ils me permettent d’entendre les vrais détails du son, sur un appareil sans fil de haute qualité

| déclare Luca Bignardi, ingénieur du son de l’album « Escucha », lauréat d’un Grammy.

De plus, les Xiaomi Buds 3T Pro offrent une expérience audio immersive avec suppression active du bruit hybride jusqu’à 40 dB. Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois modes ANC ou choisir le mode adaptatif qui permet aux écouteurs de s’ajuster automatiquement en fonction du niveau de bruit ambiant1. Avec le mode Transparence, les utilisateurs peuvent rester conscients de leur environnement lors de leurs déplacements7.

La nouvelle fonctionnalité audio dimensionnelle vise à créer un paysage sonore à 360 degrés, reproduisant une expérience audio supérieure de type cinéma.

Lorsqu’il est réglé sur le mode mouvement de la tête, chaque détail sonore individuel conserve sa position, créant une expérience 3D réaliste lorsque les utilisateurs bougent la tête. Avec un ajustement confortable et sécurisé et une connectivité à deux appareils, les écouteurs peuvent durer jusqu’à 6 heures de lecture sur une seule charge, ou 24 heures avec l’étui.

prix et disponibilité

La Xiaomi Watch S1 sera bientôt disponible à l’achat au prix de 249,99 €, la Xiaomi Watch S1 Active sera disponible à l’achat à partir du 16 mars au prix de 199,99 € et les Xiaomi Buds 3T Pro seront disponibles, également à partir du 16 mars , pour un prix de 169,99 €.