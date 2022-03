Rencontrez Bex, une chèvre robotique qui arrive pour tenir compagnie à Spot

On connaît déjà Spot, un chien robot polyvalent créé par Boston Dynamics et qui est actuellement utilisé aux fins les plus variées. Maintenant, la société Kawasaki a développé un robot chèvre qu’elle a appelé Bex.

L’entreprise de motos Kawasaki a dévoilé deux nouveaux robots à l’International Robot Exhibition de Tokyo. L’un d’eux est un robot en forme de chèvre qui pourrait bientôt être assemblé par n’importe qui.

Baptisé Bex, le robot a été créé dans le cadre du programme Kaleido de l’entreprise, dont l’objectif depuis 2015 est de tenter de créer des robots humanoïdes au Japon. Comme Spot, le chien robot de Boston Dynamics, Bex, qui a la forme d’une chèvre, peut effectuer une multitude de tâches grâce à ses quatre supports. De plus, le robot Kawasaki est également capable de s’abaisser et de transporter des objets sur roues.

Pour l’ingénieur qui dirige le programme qui a donné naissance au robot, Masayuki Soube, la façon dont ses supports ont été conçus apportera une solution à court terme aux problèmes d’équilibre auxquels sont confrontés les robots de ce type.

Comme démontré dans la vidéo ci-dessous, le Bex peut être contrôlé via un guidon, manipulé par un utilisateur placé sur le dessus du robot. Selon le site de Kawasaki, il peut supporter jusqu’à 99 kg.

Le dessus du Bex est entièrement modulaire, ses capacités sont donc personnalisables et peuvent être ajustées selon les besoins pour mieux servir les entrepôts ou les usines. En outre, il peut être modifié pour ne pas ressembler à une chèvre.

En plus du Bex, Kawasaki a également présenté un robot humanoïde, à Tokyo, très similaire à l’Optimus développé par Tesla. Il imite le comportement humain et peut être utilisé pour pratiquement tout, du travail en entrepôt et en usine aux secours en cas de catastrophe.

