Hisense présente un téléviseur de jeu 4K HDR de 65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et AMD FreeSync Premium

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Nous voyons les téléviseurs ressembler davantage à des moniteurs depuis quelques années maintenant, et un produit nouvellement annoncé de Hisense poursuit cette tendance en offrant à la fois un taux de rafraîchissement de 240 Hz et AMD FreeSync Premium. Il est également relativement bon marché, du moins en Chine.

Hisense a annoncé le téléviseur 65 pouces 4K Gaming TV Ace 2023. VideoCardz note qu’il dispose d’un panneau de taux de rafraîchissement de 240 Hz et d’un MEMC (estimation de mouvement, compensation de mouvement) de 240 Hz, ainsi que de HDMI 2.1 48 Gbps, VRR (taux de rafraîchissement variable) et AMD FreeSync Premium. Hisense dit qu’il est également livré avec un temps de réponse de 2,7 ms.

Alors que le téléviseur prend en charge 4K @ 120 Hz pour tirer le meilleur parti des jeux sur PlayStation 5 et Xbox Series X, il peut également afficher des taux de rafraîchissement de 240 Hz, bien que cela nécessite un PC avec une carte graphique robuste et jouer à un jeu à 1080p ou moins.

Le Gaming TV Ace 2023 contient également un processeur ARM Cortex A73 quadricœur, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne, tandis que le panneau ULED offre 1,07 milliard de couleurs, un Delta-E de 1,5 et des angles de vision de 178°. Sur les trois ports HDMI, un seul est HDMI 2.1, et vous obtenez le WiFi 6 et un port Ethernet.

Pour compléter les fonctionnalités, une paire de haut-parleurs de 12 W prenant en charge Dolby Atmos, ainsi que la prise en charge HDR (Dolby Vision).

Le téléviseur Hisense est maintenant disponible en Chine pour environ 5 499 RMB, ce qui est un prix très raisonnable de 865 $. Aucun mot quand, ou si, il sera lancé dans d’autres régions.

Si le Hisense Gaming TV Ace 2023 n’atteint pas l’extérieur de la Chine et que vous voulez désespérément jouer sur un téléviseur au lieu d’un moniteur, nous aimons toujours le LG C1 48 pouces – faites juste attention à tout burn-in de cet écran OLED .