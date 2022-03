Maintenant, vous pouvez vraiment déverrouiller l’iPhone même si vous portez la façade

En plus de la reconnaissance faciale avec le masque, la mise à jour inclut également de nouveaux emojis, la possibilité de démarrer des sessions SharePlay directement à partir d’applications prises en charge, ainsi que d’autres fonctionnalités et dépannages pour iPhone.

Déverrouiller l’iPhone même si vous portez un masque facial ? De plus, sans l’Apple Watch ? On en parlait déjà en janvier dernier, lorsque le célèbre youtubeur Brandon Butch a posté sur Twitter quelques photos illustrant la nouvelle fonctionnalité Face ID. Maintenant, avec la sortie officielle de la mise à jour iOS 15.4, c’est la pure réalité. Cette mise à jour « ajoute la possibilité de déverrouiller avec Face ID tout en portant un masque sur l’iPhone 12 et versions ultérieures. La mise à jour inclut également de nouveaux emojis, la possibilité de démarrer des sessions SharePlay directement à partir d’applications prises en charge et d’autres fonctionnalités et dépannage pour iPhone » rapporte Apple.

Les modèles d’iPhone les plus récents sont donc capables d’effectuer une reconnaissance faciale depuis les yeux uniquement, même si le reste du visage est couvert par le masque COVID-19. Ce n’est pas tout : la nouveauté apportée par la mise à jour 15.4 permet également d’effectuer des paiements via Apple Pay toujours avec le masque. Pour les modèles antérieurs à l’iPhone 12, tout cela est possible mais uniquement avec l’aide de l’Apple Watch.

Parmi les autres innovations introduites par la dernière mise à jour iOS, il y a un nouvel ensemble d’emojis inséré dans le système. Vous pouvez également démarrer des sessions SharePlay avec FaceTime directement à partir d’applications prenant en charge la fonction. De plus, Siri peut fournir des informations sur l’heure et la date même lorsque le smartphone est éteint, ainsi que prendre en charge de nouvelles voix dans différents pays. Enfin, en Europe il est désormais possible d’ajouter son Green Pass dans l’application Wallet. L’application Santé propose également une section dédiée aux certificats, aux vaccinations et aux récupérations. A tout cela s’ajoute une série d’améliorations : du filtre « saisons » pour les podcasts, en passant par la traduction des pages en chinois et en italien, jusqu’aux améliorations d’iCloud. Et ce n’est qu’un avant-goût : le reste de l’actualité est disponible sur le site officiel d’Apple. La mise à jour 15.4 affecte non seulement les iPhones mais aussi les iPads, grâce à iPadOS 15.4.