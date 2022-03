AMD lance 7 nouveaux processeurs Ryzen : Ryzen 5 5600 est officiel à 200 $, plus d’autres pièces budgétaires

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? AMD lance aujourd’hui sept nouveaux processeurs de bureau Ryzen – dont l’un que nous connaissons déjà, le Ryzen 7 5800X3D – mais le reste du lancement comprend des puces Zen 3 plus abordables pour les constructeurs de systèmes à petit budget, y compris le très attendu Ryzen 5 5600.

Avec le lancement du Ryzen 5 5600, on a l’impression que nous parlons de ce processeur Zen 3 à 6 cœurs à moindre coût depuis le lancement du Ryzen 5000 fin 2020. À l’époque, nous pensions que cela pourrait ne prendre que quelques mois. loin, puis a abandonné tout espoir quand il n’a pas été lancé du tout en 2021. Mais encore une fois, nous y sommes. L’offre s’est améliorée pour les processeurs de bureau d’AMD, et nous obtenons ceci et deux autres processeurs AMD axés sur le budget, qui utilisent tous la technologie Zen 3 de différentes manières.

Trois nouveaux processeurs Ryzen 5000 à petit budget

Le Ryzen 7 5700X est une variante TDP plus basse et plus basse du Ryzen 7 5800X qui a été lancé à l’origine en 2020. Il s’agit d’un modèle à 8 cœurs et 16 threads avec 32 Mo de cache L3 plus 4 Mo de L2, exactement le même que le 5800X. Cependant, le TDP a été réduit de 105W à 65W, et s’accompagne d’une baisse de l’horloge de base de 3,8 à 3,4 GHz. L’horloge boost est également légèrement en baisse, passant de 4,7 à 4,6 GHz. Cependant, nous nous attendons à ce que ce processeur fonctionne assez près du 5800X pour la plupart. Ce sont des ajustements assez mineurs de la vitesse d’horloge et, surtout, il reste toute la capacité du cache L3, ce qui a un impact significatif sur les performances de jeu.

Essentiellement, le 5700X sera une variante moins chère du 5800X, et il sera lancé à 300 $. C’est une grosse remise par rapport au prix de lancement du 5800X de 450 $, mais ces jours-ci, ce processeur se rapproche de 350 $, donc le 5700X ressemble plus à une remise de 50 $.

Cela devrait rendre le 5700X plus compétitif par rapport à la gamme Intel de 12e génération. Actuellement, le Core i7-12700F se situe autour de 340 $, tandis que le Core i5-12600K coûte 280 $, et lors de nos tests, le 5800X a été au coude à coude avec ces pièces. AMD avait besoin d’un processeur Zen 3 à 8 cœurs autour de la barre des 300 $ pour être compétitif et c’est ce qu’ils proposent.

Le prochain est le Ryzen 5 5600, ramenant enfin le Zen 3 à un prix de seulement 200 $. Comme le 5700X contre le 5800X, il s’agit essentiellement d’une petite réduction de la vitesse d’horloge sur le Ryzen 5 5600X. Au lieu d’obtenir 6 cœurs et 12 threads à une base de 3,7 GHz et un boost de 4,6 GHz, le 5600 apporte la même configuration de base, mais avec une base de 3,5 GHz et un boost de 4,4 GHz. Une simple réduction de la vitesse d’horloge de 200 MHz, qui devrait conduire à des performances similaires au 5600X car les 32 Mo de cache L3 sont préservés.

De nos jours, le 5600X peut être trouvé pour environ 230 $, donc le 5600 apporte une petite remise de 30 $, ce n’est pas une mauvaise affaire mais pas bouleversant non plus. Cependant, il rend officiellement le 5600 moins cher que le Ryzen 5 5600G, qui coûte actuellement 220 $ et était le processeur de bureau Zen 3 le moins cher que vous puissiez obtenir au détail.

Le 5600X échange des coups avec le Core i5-12400F en termes de performances, et le 12400F est actuellement un processeur à 200 $, nous nous attendons donc à ce que la bataille entre ces deux-là soit serrée.

Le dernier processeur Zen 3 d’entrée de gamme annoncé par AMD est le Ryzen 5 5500. C’est un peu différent des autres parties en ce sens qu’il n’utilise pas la matrice de bureau Vermeer standard. Au lieu de cela, il s’agit d’un APU Cezanne avec les graphiques intégrés désactivés et le processeur réduit. Il nous reste un cœur de processeur Zen 3 à 6 cœurs et 12 threads, mais avec la moitié du cache L3 des 5600 et 5700X à seulement 16 Mo (plus 3 Mo de L3). Il est également cadencé plus bas que le 5600, avec une augmentation de 4,2 GHz, et parce qu’il utilise la conception APU d’AMD, il est limité à seulement 20 voies de PCIe 3.0 au lieu de PCIe 4.0.

Le Ryzen 5 5500 coûtera 160 $, se situant entre le Core i5-12400F et le Core i3-12100 en termes de comparaison avec les offres Intel. Nous nous attendons également à ce que les performances se situent dans cette fourchette. S’il peut se rapprocher du 12400F, il pourrait s’agir d’un processeur de bon rapport qualité-prix pour les constructeurs de budget, mais nous devrons voir quand nous aurons le temps de l’utiliser.

Les deux modèles Ryzen 5 incluront le refroidisseur de boîtier AMD Wraith Stealth, tandis que le 5700X ne sera pas du tout livré avec un refroidisseur de boîtier, comme le 5800X et les processeurs de niveau supérieur.

Les nouvelles pièces Ryzen 4000 visent le marché de 100 $ et plus

Ensuite, nous arrivons aux trois prochains processeurs annoncés par AMD, qui sont Ryzen 4000 les pièces. Pourquoi Ryzen 4000 ? C’est parce qu’ils utilisent la technologie Zen 2, il n’aurait donc pas de sens de les placer dans la même catégorie que Ryzen 5000 utilisant Zen 3. Et ce ne sont pas n’importe quels processeurs de bureau Zen 2, ils n’utilisent pas le multi- la conception de Matisse que nous avons vue pour des pièces comme le Ryzen 5 3600, à la place, elles sont toutes basées sur la conception de l’APU Renoir d’AMD, mais avec divers éléments coupés.

Le Ryzen 5 4600G est un APU complet avec des graphiques intégrés activés. Cependant, le processeur est réduit à une conception à 6 cœurs et 12 threads et à une quantité de cache plutôt mince, à seulement 8 Mo de L3 et 3 Mo de L2. Il est cadencé à 3,7 GHz de base et à 4,2 GHz boost dans un boîtier TDP de 65 W. L’iGPU sera Vega 7, avec 7 unités de calcul cadencées jusqu’à 1,9 GHz.

Le 4600G a en fait été lancé sur le marché OEM il y a longtemps – en juillet 2020 – donc dans ce cas, c’est juste AMD qui apporte une pièce OEM sur le marché des ordinateurs de bureau pour remplir un certain prix. Renoir n’est jamais venu sur le marché du bricolage jusqu’à présent, les APU Ryzen 3000 étaient des matrices Picasso utilisant des cœurs de processeur Zen+, puis AMD est passé directement aux APU Ryzen 5000 utilisant Cezanne et Zen 3. Mieux vaut tard que jamais ?

À 155 $, le 4600G n’est que légèrement moins cher que le Ryzen 5 5500 et n’aura probablement pas de sens pour la plupart des gens qui construisent un PC avec des graphiques discrets – vous voudrez la conception Zen 3 plus rapide au lieu de cette partie Zen 2 en ce qui concerne Performances du processeur. Mais le 4600G offrira des graphiques intégrés à un prix moins cher que le 5600G à 220 $, sans rien de plus bas dans la pile depuis que le Ryzen 5 3400G a été abandonné.

Le Ryzen 5 4500 est un Ryzen 5 4600G avec les graphiques intégrés désactivés et des vitesses d’horloge inférieures de 100 MHz sur le processeur à 6 cœurs et 12 threads. Il est vendu comme une pure option de processeur pour les constructeurs à petit budget à 130 $, ce qui le place face à face avec le Core i3-12100F d’Intel qui est disponible pour environ 125 $. Le 12100F a quatre cœurs P et zéro cœur E, il s’agit donc d’une conception à quatre cœurs contre six cœurs de processeur Zen 2. Nous avons montré précédemment que le 12100F est plus rapide que le Ryzen 5 3600 pour les jeux avec une marge substantielle, et il est peu probable que le Ryzen 5 4500 soit aussi rapide que le 3600. Cependant, pour le travail de productivité, en particulier les charges de travail multicœurs, six les cœurs de Zen 2 sont plus rapides, nous nous attendons donc à ce que ce soit une autre situation où AMD et Intel échangent des coups en fonction de l’utilisation que vous faites du processeur.

AMD n’a pas eu beaucoup d’options Ryzen inférieures à 200 $ depuis un certain temps maintenant, surtout depuis que Ryzen 3000 a été abandonné et est maintenant trop cher. Donc, obtenir plus de pièces dans cet espace crucial de moins de 200 $ est idéal pour les propriétaires et les constructeurs d’AM4.

Enfin, la partie la moins chère qu’AMD annonce aujourd’hui est le Ryzen 3 4100 : un processeur à 4 cœurs et 8 threads avec seulement 4 Mo de cache L3. C’est le bac le plus bas de Renoir que nous ayons vu jusqu’à présent. Pas de graphiques intégrés et des vitesses d’horloge de seulement 3,8 GHz de base et 4,0 GHz boost dans un TDP de 65 W.

Il s’agit d’un processeur à 100 $ pour les constructeurs d’entrée de gamme qui devrait concurrencer les processeurs Intel Core i3-10100F (85 $), Core i3-12100F et Pentium Gold. Le 12100F est plus cher en ce moment et ira plus en tête à tête avec le Ryzen 5 4500, tandis que le Core i3-10100F est une sorte de CPU mort. Le chemin de mise à niveau pour le Ryzen 3 4100 sera meilleur, vous pouvez le mettre à niveau jusqu’à un Ryzen 9 5950X dans la même carte mère AM4 si vous le souhaitez, tandis que le chemin de mise à niveau Core i3 s’arrête au 10900K ou 11900K.

Tous ces processeurs Ryzen 4000 sont livrés avec un refroidisseur de boîtier Wraith Stealth et, comme ce sont des processeurs Renoir, ils ne prennent également en charge que 20 voies de PCIe 3.0 au lieu de PCIe 4.0. Vous ne voudriez donc probablement pas les coupler avec une Radeon RX 6500 XT, bien qu’il s’agisse du GPU discret le moins cher d’AMD à l’heure actuelle. Cela devrait être un candidat évident à coupler avec un processeur Ryzen à faible coût, mais malheureusement, AMD l’a paralysé avec juste une bande passante PCIe x4.

Disponibilité et Zen 4

AMD indique que les nouveaux processeurs seront disponibles dès le 4 avril, soit environ deux semaines à partir d’aujourd’hui. Bien sûr, AMD se prépare à sortir des processeurs Zen 4 de nouvelle génération plus tard en 2022, de sorte que tous les processeurs Zen 3 seront bientôt remplacés. Bien qu’il ait fallu si longtemps pour obtenir des pièces Zen 3 à moins de 200 $, nous ne nous attendons pas à voir immédiatement des processeurs Zen 4 à petit budget.

Ce qui est également une bonne nouvelle pour les constructeurs de PC à petit budget, c’est qu’AMD va officiellement prendre en charge Zen 3 sur les cartes mères de la série 300 via des mises à jour bêta du BIOS à partir d’avril. Cela inclut tous les chipsets X370, B350 et A320. Ceux qui ont acheté l’une de ces cartes pour accompagner un processeur Ryzen de première génération devraient bientôt pouvoir passer à Zen 3 sans avoir à remplacer la carte mère, ce qui est une bonne nouvelle.

Cela aurait dû arriver plus tôt pour être honnête. Il y a également eu quelques entreprises comme Asrock qui ont sauté le pas (officiellement et non officiellement) pour offrir le support Ryzen 5000 sur leurs cartes de la série 300, mais le support réel d’AMD provient d’AGESA 1.2.0.7.

Parlons Ryzen 7 5800X3D

Premier processeur à utiliser la technologie 3D V-Cache, le Ryzen 7 5800X3D ajoute une couche de cache L3 au-dessus de la matrice de puces Zen 3 existante pour augmenter le L3 total de 32 Mo à 96 Mo.

AMD revendique une augmentation de 15% des performances dans les jeux par rapport au Ryzen 9 5900X simplement grâce à l’ajout de V-Cache, bien que nous devrons voir comment cela se passe dans l’analyse comparative du monde réel.

Nous avons reçu les spécifications du 5800X3D au CES, alors voici un rappel rapide : il s’agit d’un processeur Zen 3 à 8 cœurs et 16 threads avec une horloge de base de 3,4 GHz et une horloge boost de 4,5 GHz dans un TDP de 105 W. Il est cadencé un peu plus bas que le 5800X et même le 5700X, nous sommes en baisse de 200 MHz pour le boost par rapport au 5800X, mais cela était nécessaire pour accueillir le cache beaucoup plus grand.

AMD a initialement annoncé que ce processeur était pris en charge sur les cartes mères des séries 400 et 500, mais il fonctionnera également sur les cartes de la série 300 après les mises à jour du BIOS susmentionnées.

Ce que nous apprenons aujourd’hui, c’est le prix et la disponibilité. Comme prévu, le Ryzen 7 5800X3D s’insérera dans l’ancien prix du Ryzen 7 5800X à 450 $. Techniquement, AMD n’a pas baissé le prix du 5800X, mais en pratique, le 5800X coûte 350 $ de nos jours, donc le 5800X3D coûtera 100 $ ou 29 % plus cher. Cela entraînera probablement une augmentation du prix plus importante que celle que vous obtenez en termes de performances, mais c’est généralement ainsi que cela se passe pour les pièces haut de gamme.

En fin de compte, la valeur de l’achat dépendra de la façon dont il se compare aux modèles 5900X et Core i9-12900K. Le 5800X3D sera disponible le 20 avril et vous trouverez probablement des critiques pour ce processeur à cette époque également, y compris une de la vôtre.