iOS 15.4 et watchOS 8.5 vous permettent de restaurer une Apple Watch via iPhone

Auparavant, pour restaurer une Apple Watch, nous devions utiliser le propre système d’exploitation de l’appareil pour effectuer cette opération. Cependant, si l’appareil avait des problèmes et que l’accès aux menus nécessaires était difficile, l’opération pourrait être plus difficile. Désormais, avec l’arrivée d’iOS 15.4 et de watchOS 8.5, il est désormais possible de restaurer une Apple Watch à l’aide d’un iPhone.

Cette action manque encore d’informations pour comprendre dans quels scénarios la nouvelle méthode peut être importante. Mais Apple a déjà laissé des indications.

Apple Watch de plus en plus simple à gérer avec un iPhone

S’il y a un domaine où Apple doit augmenter la convivialité, c’est dans la configuration Apple Watch. C’est encore un processus lent quand on va le démarrer pour la première fois, quand on veut le formater ou quand on va l’appairer. Si tout le reste est rapide, bien organisé et incroyablement utilisable, cette partie de la configuration manque encore de vitesse d’exécution.

Cependant, il y a eu une évolution ces dernières années. Et cette nouvelle action s’inscrit dans une amélioration de la gestion dont nous parlions plus haut.

La société de Cupertino, pour aider à cette nouvelle fonctionnalité, a publié un document de support. Il indique que si l’une de vos montres connectées exécutant watchOS 8.5 ou une version ultérieure affiche une animation montrant une Apple Watch et un iPhone en cours de rapprochement, les clients peuvent suivre les étapes ci-dessous pour démarrer le processus de restauration :

Assurez-vous d’avoir un iPhone à proximité. L’iPhone doit disposer d’iOS 15.4 ou d’une version ultérieure, doit être connecté au Wi-Fi, avoir le Bluetooth activé et doit être déverrouillé. Placez l’Apple Watch sur le chargeur. Double-cliquez sur le bouton latéral (le bouton sous la couronne numérique circulaire) de votre Apple Watch. Suivez les étapes qui s’affichent sur l’iPhone.

Si les étapes ne fonctionnent pas, Apple conseille aux clients de vérifier leur connexion Wi-Fi. Plus précisément, Apple dit d’essayer d’utiliser un réseau 2,4 GHz au lieu de 5 GHz et d’éviter les réseaux Wi-Fi 802.1X ou captifs comme ceux des chambres d’hôtel.

Dans une note interne aux Apple Stores et aux fournisseurs de services agréés Apple, Apple a déclaré que cette fonctionnalité permet aux clients et aux techniciens de restaurer watchOS sur certains modèles d’Apple Watch sans que l’appareil ne doive être envoyé à un centre de réparation Apple.

Le mémo ne précise pas quels modèles de smartwatch Apple prennent en charge cette fonctionnalité.

Le document d’assistance d’Apple indique que les clients peuvent voir un point d’exclamation rouge sur leur Apple Watch. Si cela se produit, Apple dit d’appuyer deux fois sur le bouton latéral et de suivre les étapes décrites ci-dessus.

Si l’Apple Watch continue d’afficher un point d’exclamation rouge, les clients sont invités à contacter l’assistance Apple.