Les douanes chinoises arrêtent un homme avec 160 processeurs Intel collés au corps

En plus des nouvelles sur les lancements de nouveaux produits, les nouvelles de l’entreprise, des conseils et des suggestions sur l’équipement, nous partageons aussi souvent des informations ridicules et souvent incrédules qui se produisent dans le segment technologique.

Ainsi, les informations d’aujourd’hui rapportent que les douanes chinoises ont récemment arrêté un homme qui avait pas moins de 160 processeurs de marque Intel collés à son corps.

Un homme arrêté avec 160 processeurs Intel collés à son corps

Il semble que le travail des douaniers et des fonctionnaires en Chine ne soit pas facile. Après hier nous avions signalé que cette même douane avait saisi un total de 5 840 cartes graphiques XFX pour avoir été étiquetées illégalement, maintenant les informations récentes montrent que les autorités ont détenu un homme sur les lieux qui a amené avec lui pas moins de 160 processeurs Intel collés ensemble à le corps.

Le sujet a tenté d’entrer dans le pays à pied, mais sa posture étrange et sa façon de marcher inhabituelle ne sont pas passées inaperçues. En tant que tel, soupçonnant que quelque chose n’allait pas, les douaniers chinois se sont rendus chez l’homme pour analyser la situation et ont découvert que son corps était rempli de 160 processeurs Intel Core de 11e et 12e génération.

Selon la chaîne des douanes chinoises sur le réseau social Weibo, c’est vers 13 heures que l’homme, désigné Zeng, est entré dans le pays par la « voie de non-déclaration » à la douane de Gongbei. Les autorités ont remarqué que quelque chose n’allait pas et l’ont détenu pour inspection. Au cours de ce processus, ils ont saisi 160 processeurs Intel et 16 smartphones pliables collés à l’intérieur du mollet, de la taille et de l’abdomen. Une vidéo qui capture le moment de l’inspection est également incluse dans la publication, que vous pouvez voir ici.

Mais ce n’est pas le seul cas, puisqu’en juillet 2021 un autre sujet a également été arrêté à Hong Kong après avoir porté 256 processeurs Intel collés à son corps.