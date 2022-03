Foxconn a suspendu la production à Shenzhen : ce que cela signifie pour les téléphones Apple et Samsung

« Les opérations de Foxconn à Shenzhen, en Chine, ont été suspendues à partir du 14 mars conformément à la nouvelle politique COVID-19 du gouvernement local », a indiqué la société dans un communiqué de l’agence de presse AFP.

Avec la guerre en Ukraine, le COVID-19 semble être passé au second plan. Pourtant, le virus est toujours actif dans le monde, y compris en Chine. Plus de 5 000 cas positifs ont été enregistrés hier dans la province de Jilin. Cela a entraîné un nouveau confinement : le gouvernement chinois a imposé le blocage de toutes les activités non essentielles jusqu’au 20 mars 2022, dans le but d’éviter de nouvelles infections, notamment dans les grandes mégalopoles industrielles telles que Shanghai et Shenzen. Dans ce dernier seul, il y a 3 000 cas de COVID-19, en particulier la variante omicron. Cela explique pourquoi les chaînes de production de villes industrielles comme Shenzen sont à l’arrêt.

Face à cette situation, plusieurs fournisseurs ont décidé d’arrêter leurs services. C’est le cas de Foxconn, une société taïwanaise très importante pour la production des géants de la Silicon Valley, comme Apple. « Les opérations de Foxconn à Shenzhen, en Chine, sont suspendues depuis le 14 mars conformément à la nouvelle politique COVID-19 du gouvernement local », a indiqué la société dans un communiqué de l’agence de presse AFP. Comme l’a rapporté l’ANSA, la ville de Shenzhen est le deuxième centre de production chinois pour Foxconn après Zhengzhou dans la province du Henan, qui est non seulement le plus grand au monde pour les iPhones, mais possède également les laboratoires où les prototypes sont développés. En outre, Shenzen est également l’un des ports les plus fréquentés de Chine

Foxconn n’a pas précisé la durée de la fermeture de ses sites de fabrication. Il est donc probable que la mise en place de ce blocage indéfini repoussera les livraisons du nouveau Mac Studio. Cette situation affecte non seulement la production des appareils Apple, mais aussi celle de Samsung, Hauwei, SZ DJI et Tencent, autres géants orientaux de la technologie. Cependant, Foxconn a déclaré avoir « adapté la chaîne de production » dans des usines situées dans d’autres régions de Chine afin de minimiser l’impact sur les opérations.