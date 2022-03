ASUS confirme qu’il a également cessé de vendre des produits en Russie

Récemment, le vice-Premier ministre ukrainien a défié ASUS en demandant que la marque rejoigne également les innombrables autres qui ont déjà cessé de vendre des produits en Russie.

Et selon les dernières informations, la société taïwanaise, appréciée principalement pour ses ordinateurs puissants et ses cartes graphiques personnalisées, a confirmé avoir cessé d’expédier ses produits vers la Russie.

ASUS cesse de vendre des produits en Russie

Jeudi dernier (10), le vice-premier ministre ukrainien, Mykhailo Fedorov, a utilisé son compte Twitter pour demander à ASUS de cesser également de vendre des produits à la Russie, en raison de l’invasion du pays ukrainien qui dure déjà 20 jours.

Et il n’a pas fallu longtemps à l’entreprise pour analyser et confirmer l’exécution de cette commande. Ainsi, ASUS a annoncé officiellement et publiquement ce lundi (14), via votre compte Twitterqui cessera alors d’envoyer ses produits dans le pays de Vladimir Poutine.

Dans la publication, la marque de Taipei commence par dire qu’elle est vraiment préoccupée par le conflit et la guerre entre les deux pays, en particulier la crise humanitaire croissante en Ukraine. En ce sens, ASUS déclare avoir essayé de trouver le meilleur moyen de soutenir les membres de son équipe, leurs familles, en accordant une attention particulière à l’évolution de la situation.

À ce titre, ASUS déclare avoir décidé de suspendre les expéditions de ses produits vers la Russie. Toutefois, dans le communiqué, il n’est pas précisé si cette mesure concerne l’ensemble de ses équipements.

De plus, il mentionne enfin qu’il fera un don de 30 millions de dollars à la Disaster Relief Foundation, espérant que la paix sera bientôt rétablie et que l’aide humanitaire parviendra aux personnes dans le besoin.

Cependant, ce n’était certainement pas une décision prise facilement par ASUS, car le marché russe est l’un des plus forts pour les comptes de l’entreprise.