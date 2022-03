Huawei a trouvé un moyen simple d’apporter la 5G à ses smartphones

Les limitations imposées à Huawei dans de nombreux domaines où il dominait ont posé de nombreux problèmes à la marque. L’un des plus évidents a été le manque d’accès à la technologie qui vous permet de donner la 5G à vos smartphones.

La marque préfère se concentrer sur d’autres points qui sont vraiment plus importants, comme la photographie. Maintenant, et d’après ce que l’on peut voir, Huawei a un moyen simple d’apporter la 5G à ses smartphones, avec un ajout que la plupart utilisent déjà sur leurs smartphones.

Les derniers smartphones de Huawei n’ont pas suivi les évolutions technologiques dans le domaine de la communication. La limitation à laquelle l’entreprise est soumise la place dans une position où elle doit suivre le rythme de la 4G, bien qu’elle ait été l’une de celles qui ont le plus fait évoluer la 5G.

Ce n’est pas réellement une limitation, puisque la diffusion de cette technologie est encore loin d’être souhaitée. La couverture elle-même augmente lentement et il y a toujours une augmentation des prix associée aux changements de forfaits de données pour exploiter cette nouvelle offre.

Même avec ce problème d’accès aux puces prenant en charge la 5G, Huawei a décidé, une fois de plus, de prendre les choses en main. D’après ce qu’un leaker bien connu (@Factory Director Shi Guan) a révélé sur Weibo, le géant aura déjà une solution très simple à utiliser et à mettre en œuvre.

Dans le message qu’il a publié, le directeur de @Factory, Shi Guan, a montré une couverture créée par Huawei à appliquer à leurs smartphones. Cela pourra apporter la 5G de manière presque transparente, apparemment sans aucune connexion au smartphone.

Ce n’est pas encore officiel et on ne sait même pas quand il arrivera sur le marché, mais il y a déjà quelques certitudes. Les débits que les smartphones atteindront sur la 5G seront inférieurs à ce qu’il est possible d’obtenir en natif. Pourtant, ce sera une alternative très intéressante.

D’après ce que l’on peut voir sur l’image, il s’agit d’une coque qui semble dédiée au Huawei P50, mais il y en aura certainement d’autres pour les derniers modèles. C’est certainement une étape importante pour la marque et pour ses clients, qui maintiennent leurs smartphones à jour.