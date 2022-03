iPhone 14 sans la dernière puce ? Apple pourrait changer les règles du nouveau SoC A16

Ce changement dans l’offre du nouvel iPhone 14 peut permettre aux utilisateurs d’avoir un smartphone plus récent, plus puissant et moins cher. L’idée pourrait être de créer définitivement une différenciation entre un téléphone puissant et une dernière version. Mais comment cela peut-il se faire?

Eh bien, Apple sur l’iPhone 14 aura un équipement avec le processeur le plus puissant du marché aujourd’hui et deux équipements avec le futur A16. Venez voir comment Apple pourrait penser.

iPhone 14 sans SoC A16 ? Qu’il sera?

Eh bien, pour l’instant, ce n’est qu’une rumeur, mais ce n’est pas nouveau dans le monde de l’iPhone.

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a indiqué que certains modèles d’iPhone 14 conserveront la même puce A15 Bionic au lieu de passer à un processeur A16 Bionic plus puissant plus tard cette année. N’étant pas une politique suivie par l’entreprise, il y a cependant plusieurs raisons pour lesquelles cette décision fonctionne.

Tout d’abord, plusieurs rapports indiquent que la société va finalement abandonner l’iPhone mini. Sans ce téléphone, Apple miserait sur un modèle standard de 6,1 pouces suivi d’une version Plus/Max plus grande avec un écran de 6,7 pouces.

Ainsi, dans ce cas, la gamme iPhone d’Apple serait composée de deux iPhones avec un écran de 6,1 pouces et de deux iPhones avec un écran de 6,7 pouces.

Et comment seraient-ils différenciés ?

Eh bien, le processeur est l’une des possibilités. Certains fabricants d’Android le font déjà avec leurs smartphones phares qui ne sont pas vraiment premium.

Apple suivant peut-être cette tendance, non seulement cela deviendra clair pour ceux qui veulent vraiment le meilleur iPhone, mais cela aura également un impact positif sur ceux qui envisagent de mettre à niveau leurs anciens iPhones.

Un exemple qui peut être expliqué serait la société Cupertino vendant l’iPhone 14 standard au prix de l’iPhone 13 mini, tandis que le modèle iPhone 14 Plus/Max pourrait coûter le même prix que l’iPhone 13 standard. Ce serait un avantage certain.

De plus, Apple pourra également apporter certaines fonctionnalités uniques de l’iPhone 13 Pro au téléphone iPhone 14, telles que le plus grand capteur d’appareil photo principal, la macrophotographie et ProMotion.

Mais est-ce la première fois qu’Apple utilise cette gestion des SoC ?

Disons qu’au cours des 10 dernières années, vous ne l’avez pas fait, mais que vous l’avez fait dans le passé. Comme vous vous en souvenez peut-être, la dernière fois que l’entreprise a fait cette gestion, c’était en 2013, lorsque l’iPhone 5S a reçu l’A7, mais l’iPhone 5C le moins cher ne portait que la puce A6 de l’année précédente.

Mais il l’a également fait sur l’Apple Watch. Si on regarde ces dernières années, Apple a fait à peu près la même chose avec les Apple Watch Series 4 et Series 5, a mis à jour la Series 6 avec une nouvelle puce pour l’ajouter à la Series 7. Et ce n’est pas ce qui a arrêté les ventes d’Apple Watch, qui continue de se vendre beaucoup, bien que la puce date de l’année précédente.

L’important n’est pas fondamentalement le SoC, mais les nouveautés que le binôme matériel/logiciel peut apporter année après année.

Si vous voulez plus que l’iPhone 14, achetez l’iPhone 14 Pro

C’est là que la séparation des eaux aura lieu. Si vous voulez un iPhone avec une plus grande puissance de traitement, des qualités « professionnelles », alors vous pouvez acheter l’iPhone 14 Pro Max. Ce sera ce que les rumeurs disent obtiendra beaucoup de nouveautés.

Ainsi, suivant le chemin des pierres, ce téléphone recevra un tout nouveau design, des améliorations incroyables de l’appareil photo, plus de RAM et… un SoC série A de nouvelle génération.

Apple conservera également l’option 1 To pour les utilisateurs « professionnels » uniquement, la finition en acier inoxydable, et bien sûr, une astuce qui ne sera disponible que pour les téléphones iPhone 14 Pro.

En résumé…

Quiconque achète l’iPhone 14 aura un excellent smartphone, avec une autonomie de batterie fantastique, de nouvelles fonctionnalités d’appareil photo, un processeur deux fois plus rapide que la concurrence, mais probablement 20 % plus lent que le modèle 2022 Pro.

Ceux qui ont misé sur les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max… auront tout le gâteau et bien plus encore.