Windows 11 teste les publicités dans l’explorateur de fichiers

Ces dernières semaines, nous avons applaudi les annonces de Microsoft concernant les améliorations de Windows 11. Mais quand vient le temps de critiquer, soyez assurés que nous le ferons aussi. Cette fois, la critique vient de la main de l’explorateur de fichiers et de l’incorporation d’une petite bannière dans la dernière version. La source de ces informations est Florian B. un MVP du programme Windows Insider.

Publicité dans l’explorateur de fichiers Windows 11 ? Inacceptable

Comme nous l’avons indiqué, la nouvelle est apparue de la main de Florian B qui a indiqué sur Twitter ce qui s’est passé. D’autres utilisateurs ont indiqué qu’ils ont également vu des informations concernant les modèles PowerPoint dans cette petite bannière.

Certaines personnes deviendront folles si Microsoft commence à ajouter des publicités dans l’explorateur. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 — Florian (@flobo09) 12 mars 2022

Heureusement, cela est apparu dans un Build sur le canal Dev. Florian et d’autres Insiders l’ont déjà signalé et nous ne le verrons probablement jamais. Le plus drôle, c’est que Florian utilise déjà Microsoft Editor au quotidien et la recommandation n’a pas beaucoup de sens.

Nous comprenons et sommes convaincus que ce message est dû à l’ajout de composants WebPart à l’Explorateur de fichiers. Tout comme il peut suggérer des informations sur le stockage OneDrive, s’il n’est pas limité, il peut proposer des suggestions, même si elles sont inutiles.

Il peut également s’agir d’un test A/B et c’est pourquoi de nombreux utilisateurs ne le voient pas. Bien que nous espérons qu’il ne s’agit pas d’un test de ce type et plutôt d’un bug partiel qui pourrait être corrigé dans le prochain Build. Nous verrons s’ils en disent quelque chose.

Pour notre part, nous ne pouvons que vous proposer de l’indiquer via l’Opinion Center en votant pour une suggestion déjà disponible. Nous espérons qu’il ne s’agit que d’un problème lié à l’intégration de nouvelles fonctionnalités OneDrive ou Office dans l’Explorateur de fichiers. Cela n’a pas beaucoup de sens pour Microsoft d’intégrer des informations sur ses services dans un endroit aussi inapproprié.