Camionneurs et TVDE avec prise en charge de 30 centimes par litre de carburant

Nous sommes certainement tous conscients de la crise du carburant qui a un fort impact sur les poches des Portugais. Pour essayer d’aider les Portugais, le gouvernement a mis en place une formule de compensation qui sert de base à la mise à jour hebdomadaire du tarif FAI.

Aujourd’hui, le ministre de l’Economie, Pedro Siza Vieira, a annoncé que les chauffeurs routiers et TVDE auront un soutien de 30 cents par litre de carburant.

La hausse du prix du carburant donne des rabais aux camions et TVDE

Le transport de marchandises jusqu’à 3,5 tonnes et TVDE recevront un soutien de 30 cents par litre de carburant en raison de la hausse des prix de l’énergie, a annoncé aujourd’hui le ministre de l’Economie, Pedro Siza Vieira.

TVDE est le transport individuel et rémunéré de passagers dans des véhicules non caractérisés utilisant une plate-forme électronique (c’est-à-dire des plates-formes telles que Uber, Bolt, Cabify, entre autres).

Ce soutien est similaire à celui déjà adopté pour les bus et les taxis, a indiqué le ministre d’Etat, de l’Economie et de la Transition numérique.

Dans les « prochains jours », le ministre des Infrastructures et du Logement, Pedro Nuno Santos, aura des réunions avec les associations de transport de marchandises où les détails de la mesure seront présentés, a déclaré Siza Vieira. Une autre mesure annoncée était « la flexibilité des paiements d’impôts pour toutes les entreprises du secteur des transports, des mesures qui sont déjà en place pour certaines entreprises », a ajouté le ministre de l’Economie.

Cette mesure permet le paiement des taxes en trois ou six fois pour la livraison de la TVA, de la retenue à la source et de l’impôt sur le revenu, couvrant toutes les entreprises de transport pour le compte d’autrui, de voyageurs et de marchandises.

