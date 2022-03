Saviez-vous que notre cerveau ne traite pas les images en temps réel ? On ne voit que le passé…

Vous êtes-vous déjà demandé comment le cerveau gère toutes les informations captées par nos yeux ? Eh bien, selon une nouvelle étude, notre cerveau ne traite pas les images en temps réel.

Autrement dit, il est impossible d’observer le présent, car le cerveau a besoin de 15 secondes pour le traiter.

Lorsque nous regardons quelque chose ou quelqu’un, nous ne voyons pas cette image dans le présent, mais avec un décalage dans le temps. Ce décalage augmente avec la distance et, par conséquent, plus nous nous éloignons de ce que nous observons, plus cette information sera ancienne. Cela s’explique par le fait que la vitesse de la lumière n’est pas infinie et qu’il faut donc un certain temps pour parcourir une certaine distance, aussi petite soit-elle.

Ainsi, lorsque nous regardons quelque chose, ce que nous voyons vraiment, ce sont des photons de lumière se reflétant sur des personnes et des objets, de la rétine à la production d’un stimulus qui crée les images dans notre cerveau. Ainsi, lorsque nous regardons quelque chose, nous ne voyons pas les choses telles qu’elles sont dans le présent, mais telles qu’elles étaient au moment où nous avons vu les photons de la lumière.

Si pour les objets et les personnes ce délai correspond à des milliardièmes de seconde, quand on parle d’observer les étoiles ou des objets plus éloignés, l’histoire est différente, puisque ce temps peut grimper jusqu’à des milliards de secondes.

Selon une étude, notre cerveau est trop lent pour traiter, en temps réel, la quantité de stimuli visuels auxquels nous sommes continuellement soumis. Alors que l’on ne nous montre pas la dernière image en temps réel, mais une version plus ancienne de 15 secondes.

Si nos cerveaux se mettaient constamment à jour en temps réel, le monde serait un endroit irritant, avec des fluctuations constantes d’ombres, de lumière et de mouvement, et nous aurions l’impression d’halluciner tout le temps.

A expliqué David Whitney, co-auteur de l’étude.

Ce décalage temporel peut être surnommé le « champ de continuité », qui permet à notre cerveau de fusionner ce qu’il voit de manière cohérente, nous donnant un sentiment de stabilité visuelle.

Notre cerveau est comme une machine à remonter le temps. Il continue de nous renvoyer dans le temps. C’est comme si nous avions une application qui consolide notre entrée visuelle toutes les 15 secondes dans une impression afin que nous puissions faire face à la vie quotidienne.

Mauro Manassi, auteur principal de l’étude, a expliqué.

Une étude prouve que notre cerveau traite avec retard

Les chercheurs ont étudié un mécanisme cérébral appelé « cécité au changement ». Cela favorise la perte de changements subtils au fil du temps, par exemple, la différence entre un acteur et le double entre les scènes d’un film.

Pour ce faire, les chercheurs ont recruté 100 volontaires et leur ont demandé de regarder de près des visages qui ont changé d’âge ou de sexe dans des vidéos de 30 secondes. Seuls les yeux, les sourcils, le nez, la bouche, le menton et les joues ont été inclus dans l’étude, tandis que les autres poils du visage et la tête ont été exclus.

Maintenant, après avoir demandé à chaque participant d’identifier le visage qu’ils avaient vu dans la vidéo, ils ont constaté que pratiquement tout le monde choisissait une image qui était passée au milieu de la séquence, au lieu de la dernière, qui serait la plus à jour.

On pourrait dire que nos cerveaux tergiversent. C’est trop de travail de mettre constamment à jour les images, donc ça s’accroche au passé, car le passé est un bon prédicteur du présent. Nous recyclons les informations du passé car elles sont plus rapides, plus efficaces et nécessitent moins de travail.

dit Whitney.

Le délai est formidable pour nous éviter d’être bombardé d’informations visuelles dans la vie de tous les jours, mais il peut aussi avoir des conséquences fatales lorsqu’une précision chirurgicale est requise. Par exemple, les radiologues détectent des tumeurs et les chirurgiens doivent pouvoir voir ce qui se trouve devant eux en temps réel ; si leur cerveau est biaisé par ce qu’ils ont vu il y a moins d’une minute, ils pourraient manquer quelque chose.

Manassi a expliqué.

