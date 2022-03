Apple lance le nouveau macOS Monterey 12.3 ! Mettez à jour maintenant…

Comme prévu, Apple a publié aujourd’hui le nouveau macOS Monterey 12.3. Il s’agit de la troisième mise à jour « majeure » pour macOS Monterey qui a été publiée en octobre 2021.

Découvrez les nouveautés de cette nouvelle version de macOS Monterey.

La mise à jour ‌‌‌‌‌macOS Monterey‌‌ 12.3‌‌ est téléchargeable sur tous les Mac éligibles. Pour ce faire, accédez simplement au symbole de la pomme, dans le coin supérieur gauche> Préférences Système et recherchez simplement et procédez à l’installation . Apple a également publié macOS Big Sur 11.6.5 pour les utilisateurs qui n’ont pas encore mis à jour vers ‌macOS Monterey‌.

macOS 12.3 arrive avec la fonction Universal Control

macOS 12.3 inclut la fonction Universal Control, qui vous permet de contrôler votre Mac et votre iPad avec une seule souris et un seul clavier. Cette mise à jour inclut également de nouveaux emoji, un suivi dynamique des mouvements de la tête pour l’application Musique, ainsi que d’autres fonctionnalités et corrections de bugs pour Mac.

Contrôle universel (bêta)

Universal Control vous permet de contrôler votre iPad et votre Mac avec une seule souris et un seul clavier.

Possibilité de taper du texte sur Mac ou iPad et de glisser-déposer des fichiers entre eux.

audio spatialisé

Le suivi dynamique des mouvements de la tête est disponible dans l’application Musique avec les AirPod compatibles sur les ordinateurs Mac dotés de la puce M1.

Paramètres audio spatiaux personnalisables pour Off, Fixed et Head Tracking dans Control Center avec des AirPod compatibles sur des ordinateurs Mac avec la puce M1.

émoji

Nouvel emoji comprenant des visages, des gestes et des objets ménagers disponibles dans le clavier emoji.

L’emoji de la poignée de main vous permet de choisir une couleur de peau différente pour chaque main.

Cette version inclut également les améliorations suivantes pour Mac :

L’application Podcasts propose un filtre d’épisodes : saison, lus, non lus, enregistrés ou téléchargés.

Prise en charge de l’italien et du chinois (traditionnel) lors de la traduction de pages Web dans Safari.

L’application Raccourcis vous permet désormais d’ajouter, de supprimer ou de consulter des balises avec des Rappels.

Les mots de passe enregistrés peuvent désormais inclure vos propres notes.

Amélioration de la précision des lectures de capacité de la batterie.

Cette version inclut également des correctifs de bugs pour Mac :

Le son peut être déformé lors de la visualisation d’une vidéo dans l’application Apple TV.

Certaines photos et vidéos peuvent être déplacées accidentellement lors de l’organisation des albums dans l’application Photos.

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Vous trouverez ici des informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles d’Apple sur le site Web.