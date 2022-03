Urban Venture, une entreprise moderne dans la ville de Barcelone

De nos jours, nous assistons à la croissance de divers modèles d’affaires qui prennent des services existants et, en quelque sorte, les réinventent ou les redessinent. Les services de transport de voyageurs et de repas, apparus sur le marché ces dernières années, en sont un bon exemple.

Et c’est dans ce contexte que les studios polonais Simteract ont récemment annoncé leur prochain jeu, Urban Venture, un titre qui s’attaque justement à ce marché et à ce type de business… Venez voir !

Les studios polonais Simteract (à l’origine de Train Life : A Railway Simulator, par exemple) ont récemment annoncé le développement d’Urban Venture, un titre qui simule les nouveaux services de livraison (qu’il s’agisse de passagers, de repas ou d’autres services), et qui participe à la ville de Barcelone.

En effet, Urban Venture sera un jeu qui se déroule dans la ville espagnole de Barcelone, l’une des villes européennes les plus fréquentées et les plus actives, il présentera donc aux joueurs une liste de défis extrêmement exigeants. Embouteillages, heures de pointe, patients impatients, changements de météo, travaux routiers ou encore accidents seront quelques-uns des exemples d’obstacles auxquels nous serons confrontés.

Urban Venture invite le joueur à jouer le rôle d’un homme d’affaires dans l’un de ces services de passagers et de livraison, qui devra faire croître son entreprise et prospérer dans la ville de Barcelone jusqu’à ce qu’il crée un empire.

En commençant par une voiture bon marché, vous devrez prendre des passagers ou livrer des repas à travers la ville pour gagner de l’argent pour alimenter votre entreprise. Tant que vous ne créez pas votre propre entreprise, vous pourrez accepter des emplois d’autres qui existent déjà dans la ville et ainsi gagner plus d’argent en tant qu’expérience.

A partir d’un moment donné, le joueur peut se lancer définitivement et ouvrir sa propre entreprise.

En plus des tâches normales consistant à devoir transporter des passagers et des clients dans la ville, le joueur aura également toutes les autres responsabilités, telles que l’embauche de personnel, le maintien des véhicules dans un état sûr, la mise à jour des intérieurs de véhicules en termes de confort et de soutien aux entreprises. technologies et la gestion d’autres aspects de l’entreprise.

Étant donné que les clients évalueront nos performances (y compris le nettoyage du véhicule), c’est une bonne idée de fournir le meilleur service possible. Mais il convient également de prêter attention à des détails tels que le type de qualité des pneus à utiliser à certains moments.

Selon les responsables du studio polonais Simteract, Urban Venture présentera une ville de Barcelone ouverte à l’exploration dans une zone d’environ 20Km2, avec une reproduction virtuelle de 1:1, c’est-à-dire que ce sera presque comme être physiquement dans la ville. Les principaux édifices et monuments seront reproduits dans le jeu et cette reproduction virtuelle sera possible grâce à un gros travail de développement d’applications pour la recréation de la ville et de ses dynamiques et systèmes.

Une partie cruciale du jeu dépendra du comportement de l’intelligence artificielle d’Urban Venture, car le comportement d’une métropole comme Barcelone est extrêmement complexe et vaste. Il sera intéressant de voir comment l’IA du jeu gérera les embouteillages, les accidents, les piétons… entre autres aspects.