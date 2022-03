Le vieillissement des œufs humains pourrait être réversible

Au fil du temps, la qualité des chromosomes et de l’ADN contenus dans chaque ovule humain décline. Cependant, cela pourrait être sur le point de changer, car des médicaments antiviraux sont en cours de développement qui pourraient inverser ce processus.

L’étude peut être consultée sur Aging Cell.

Contrairement aux hommes, dont les organes reproducteurs créent chaque jour des millions de nouveaux spermatozoïdes, les femmes naissent avec tous les ovules qu’elles auront jamais. À mesure qu’ils vieillissent, la qualité des chromosomes et de l’ADN que contient chaque œuf diminue. En fait, c’est pour cette raison que la probabilité qu’une femme tombe enceinte à 20 ans est de 86 %, alors que la probabilité à 40 ans est de 36 %.

Cependant, et bien que ce processus de vieillissement des ovules humains soit naturel, il existe peut-être un moyen de le changer. Une équipe de chercheurs de l’Université hébraïque d’Israël a montré que le traitement des ovules avec un médicament antiviral peut inverser l’âge des personnes âgées.

Dans les tests, les œufs à âge inversé avaient plus de chromosomes et moins d’ADN endommagé, ressemblant à des œufs plus jeunes. Pour ce faire, les chercheurs se sont concentrés sur une partie essentielle du processus de vieillissement qui empêche un œuf de mûrir avec succès.

Inverser le processus de vieillissement des œufs est un espoir

À mesure qu’une femme vieillit, son propre ADN peut endommager l’ADN de l’ovule en se reproduisant à l’intérieur de la cellule, comme une attaque virale. Donc si une jeune femme parvient à repousser cette attaque, avec l’âge, la réponse s’affaiblit.

Étant donné que l’ADN qu’il attaque se comporte comme un virus, nous avons émis l’hypothèse que les médicaments antiviraux administrés aux œufs peuvent inverser leur âge et les rajeunir, et nous avons découvert dans notre laboratoire que c’était le cas.

Michael Klutstein, biologiste moléculaire à l’Université hébraïque et responsable de la recherche, a déclaré au Times of Israel.

Les chercheurs ont utilisé des inhibiteurs de la transcription inverse, couramment utilisés pour traiter des virus tels que le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) et le VPH (virus du papillome humain).

Nous avons testé des centaines d’œufs de souris puis d’œufs humains, ce qui a confirmé l’hypothèse.

Révélé Klutstein.

Bien qu’ils n’aient pas encore ajouté de sperme aux ovules, ils vont bientôt commencer la fécondation in vitro avec des ovules de souris rajeunis, afin de tester si la procédure améliore efficacement les chances de reproduction.

Par la suite, les chercheurs espèrent commencer les tests chez l’homme et, d’ici 10 ans, s’assurer que les femmes plus âgées peuvent utiliser des médicaments antiviraux pour stimuler la fertilité.

A lire aussi :