Apple vient de sortir iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, watchOS 8.5 et macOS 12.3

Comme prévu, Apple vient de sortir la dernière version de ses systèmes d’exploitation qui se prépare depuis quelques semaines entre les mains des programmeurs. Ainsi, Apple a maintenant publié iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, watchOS 8.5 et macOS Monterey 12.3 pour tous et sur différents segments d’appareils.

Quoi de neuf? Il y en a beaucoup et nous allons vous montrer tout de suite.

Quoi de neuf dans iOS 15.4 ?

identification faciale

Option Face ID lorsque vous portez un masque, sur iPhone 12 et versions ultérieures.

Apple Pay et le remplissage automatique des mots de passe dans les applications et la possibilité d’utiliser Safari avec Face ID lorsque vous portez un masque.





émoji

De nouveaux emoji comprenant des visages, des gestes et des objets ménagers sont désormais disponibles sur le clavier emoji.

L’emoji de la poignée de main vous permet de choisir une couleur de peau différente pour chaque main.

temps de face

Les sessions SharePlay peuvent être démarrées directement à partir d’applications compatibles.

Crabe

Siri peut fournir des informations sur l’heure et la date lorsqu’il est hors ligne, sur iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 ou version ultérieure.

cartes de vaccination

Prise en charge du certificat numérique COVID de l’UE dans l’application Santé, qui vous permet de télécharger et de stocker des versions vérifiables des vaccins COVID-19, des résultats de laboratoire et des certificats de récupération.

Les cartes de vaccination COVID-19 dans l’application Wallet prennent désormais en charge le format du certificat numérique COVID de l’UE.

Cette version inclut également les améliorations iPhone suivantes :

Prise en charge de l’italien et du chinois (traditionnel) lors de la traduction de pages Web dans Safari.

L’application Podcasts propose des filtres d’épisodes : saison, lus, non lus, enregistrés ou téléchargés.

Les domaines de messagerie iCloud personnalisés peuvent être gérés dans les paramètres.

L’appareil photo sur le clavier peut être utilisé pour ajouter du texte aux notes et aux rappels.

L’application Raccourcis vous permet désormais d’ajouter, de supprimer ou de consulter des balises avec des Rappels.

Les paramètres SOS d’urgence ont été modifiés pour permettre l’utilisation de l’option « Attendre pour appeler » pour tous les utilisateurs. « Appuyez 5 fois pour appeler » est toujours disponible en option dans les paramètres SOS d’urgence.

L’option gros plan de la loupe utilise la caméra ultra grand angle de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max pour vous aider à voir de petits objets.

Les mots de passe enregistrés peuvent désormais inclure leurs propres notes dans les paramètres.

Cette version inclut également des corrections de bugs pour l’iPhone :

Le clavier peut insérer un point entre les chiffres saisis.

Les photos et les vidéos peuvent ne pas être synchronisées avec la bibliothèque de photos iCloud.

La fonctionnalité d’accessibilité de l’écran Speak peut cesser de fonctionner de manière inattendue dans l’application Livres.

L’audio en direct peut toujours être activé après avoir été désactivé dans le centre de contrôle.

Quoi de neuf dans watchOS 8.5 ?

watchOS 8.5 inclut de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bugs :

Possibilité d’autoriser les achats et les abonnements pour Apple TV.

Les cartes de vaccination COVID-19 dans l’application Wallet prennent désormais en charge le format du certificat numérique COVID de l’UE.

Mises à jour des avertissements de rythme cardiaque irrégulier pour améliorer l’identification de la fibrillation auriculaire. Disponible aux États-Unis, au Chili, à Hong Kong, en Afrique du Sud et dans de nombreuses régions où la fonctionnalité peut être utilisée.

Quoi de neuf dans tvOS 15.4 et HomePod 15.4 ?

Apple a également mis à jour les logiciels Apple TV et HomePod. Selon la société, tvOS 15.4 et HomePod 15.4 ajoutent la prise en charge du réseau Wi-Fi captif, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre iPhone ou iPad pour connecter votre Apple TV et HomePod à des réseaux qui nécessitent des étapes supplémentaires de connexion.

Le système d’exploitation des ordinateurs Mac a également été mis à jour.