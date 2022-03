Super Nintendo World ouvrira à Universal Studios Hollywood en 2023

En un mot: Nintendo ouvrira son premier terrain de jeu sur le thème de Super Nintendo World aux États-Unis à Universal Studios Hollywood en 2023. Nintendo a déclaré que la zone sera un « spectacle visuel de couleurs vibrantes et d’ingéniosité architecturale » situé dans une section nouvellement agrandie du parc. Il comportera un nouveau manège et des zones interactives, ainsi que des expériences de shopping et de restauration à thème.

Nintendo s’est associé à Universal en 2015 pour amener les personnages et les mondes emblématiques du géant du jeu dans les parcs d’attractions du monde entier. La construction du premier Super Nintendo World a commencé au Japon à la mi-2017 et devait être achevée avant le début des Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo.

La pandémie a forcé Nintendo à repousser la grande ouverture, mais nous avons eu un aperçu de la nouvelle zone lors du Nintendo Direct en décembre 2020. Super Nintendo World a ouvert ses portes au public le 18 mars 2021.

Universal Studios Hollywood marquera le compte à rebours avec une «prise de contrôle» de son magasin de présentation de fonctionnalités avec le thème Super Nintendo World. La boutique est située juste à l’intérieur de l’entrée principale du parc, où les visiteurs pourront acheter des vêtements, des personnages en peluche et plus encore.

Nintendo travaille également sur des zones thématiques dans les parcs d’Orlando et de Singapour, mais les dates d’ouverture de celles-ci n’ont pas encore été annoncées. Une zone Donkey Kong est également ajoutée pour compléter la zone existante sur le thème de Mario au Japon et devrait ouvrir en 2024.